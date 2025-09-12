Brynäs-seger med 4–1 mot Modo Hockey

Noora Tulus tvåmålsskytt för Brynäs

Ebba Hesselvall matchvinnare för Brynäs

4–1 (1–0, 2–1, 1–0) blev resultatet när Brynäs och Modo Hockey möttes i Monitor ERP Arena på fredagen. I och med detta har Brynäs fyra raka segrar i SDHL.

Noora Tulus med två mål för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 5.26, genom Noora Tulus framspelad av Viivi Vainikka och Sara Cajanova. Brynäs gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Ebba Hesselvall och Noora Tulus.

Modo Hockey reducerade dock till 3–1 genom Alyssa Mcleod efter 19.11 av perioden. 10.04 in i tredje perioden nätade Brynäs Julia Östlund framspelad av Hanna Thuvik och Anna Andersson och ökade ledningen.

Brynäs har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher, medan Modo Hockey har tre poäng efter tre matcher.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 19 september. Då möter Brynäs Skellefteå i Skellefteå Kraft Arena 19.00. Modo Hockey tar sig an Luleå borta 18.00.

Brynäs–Modo Hockey 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (5.26) Noora Tulus (Viivi Vainikka, Sara Cajanova).

Andra perioden: 2–0 (27.01) Ebba Hesselvall (Viivi Vainikka, Mina Waxin), 3–0 (32.11) Noora Tulus (Sara Cajanova, Hanna Thuvik), 3–1 (39.11) Alyssa Mcleod (Aoi Shiga, Courtney Vorster).

Tredje perioden: 4–1 (50.04) Julia Östlund (Hanna Thuvik, Anna Andersson).

Nästa match:

Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 19 september

Modo Hockey: Luleå/MSSK, borta, 19 september