Brynäs avgjorde i förlängningen mot SDE
- Brynäs vann med 3–2 efter förlängning
- Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Hanna Thuvik matchvinnare för Brynäs
Det blev en riktigt spännande match när Brynäs mötte SDE i SDHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0). Hanna Thuvik stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Brynäs.
Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.
Resultatet innebär att SDE nu har sex förluster i rad.
Brynäs–SDE – mål för mål
Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Lisa Johansson efter 1.02, men Brynäs kvitterade genom Viivi Vainikka efter 11.34. Efter 7.36 i andra perioden nätade Gabriela Jones framspelad av Tereza Pistekova och Lisa Johansson och gav SDE ledningen. 11.54 in i tredje perioden slog Elin Svensson till på pass av Anna Brenkle och Tilde Sundnäs Grillfors och kvitterade. Stor matchhjälte för Brynäs blev Hanna Thuvik som 3.28 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
Det här var Brynäs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SDE:s sjunde uddamålsförlust.
SDE ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Brynäs är på andra plats.
Lördag 18 oktober 17.00 spelar Brynäs borta mot Modo Hockey. SDE möter Frölunda HC hemma i Enebybergs Ishall fredag 17 oktober 19.00.
Brynäs–SDE 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)
SDHL, Monitor ERP Arena
Första perioden: 0–1 (1.02) Lisa Johansson (Tereza Pistekova), 1–1 (11.34) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Hanna Thuvik).
Andra perioden: 1–2 (27.36) Gabriela Jones (Tereza Pistekova, Lisa Johansson).
Tredje perioden: 2–2 (51.54) Elin Svensson (Anna Brenkle, Tilde Sundnäs Grillfors).
Förlängning: 3–2 (63.28) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund, Mina Waxin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 4-0-1
SDE: 0-2-3
Nästa match:
Brynäs: Modo Hockey, borta, 18 oktober
SDE: Frölunda HC, hemma, 17 oktober
