Där hamnar SM-guldvinnarna

Både Anna Brenkle och Tilda Edsman lämnar Brynäs efter SM-guldet. Nu har duon också presenterats av sina nya klubbar, Mercyhurst och Djurgården.

Anna Brenkle (på bilden) och Tilda Edsman lämnar Brynäs. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

Brynäs lagbygge inför SDHL-säsongen 2026/27 är nu igång på riktigt. Som en del av detta meddelades, under gårdagen, både Anna Brenkle och Tilda Edsman lämna klubben.

För den förstnämnde kom detta efter över 150 matcher i tröjan under de senaste fyra åren. För den andra, efter 27 matcher, via flytten från AIK inför 2025/26. Gemensamt hade de dock båda att de var med och säkrade Brynäs historiska SM-guld genom sina insatser under säsongen.

Nu har Brenkle och Edsman presenterats av sina nya klubbar.

För den äldre blir det spel på Mercyhurst University i den amerikanska collegeligan. Samma skola som svenskarna Sofia Ljung, Maja Ålenius och Julia Perjus representerat under senaste året. Edsman, som är född ett år senare (2007), har presenterats av Djurgården.

– Tilda är en riktig vinnarskalle som jag känner till väl sedan tidigare. Hon har bra energi och driver på laget bra både på isen och utanför. Hennes speed och intensitet är något vi eftersökt och jag är glad att vi har kunnat addera Tilda till truppen, säger DIF:s sportchef Johannes Strömberg.

