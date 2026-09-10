Djurgården vinner SDHL-premiären.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

SDHL:s premiäromgång är igång med fem matcher på fem dagar. I går startade säsongen när Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 hemma i Frölundaborg . Under torsdagskvällen var det dags för Stockholmslagen att ge sig in i den nya säsongen.

Det var Djurgården som ställdes mot SDE hemma på Hovet. Djurgården har ett av SDHL:s yngsta lag och är nederlagstippade inför årets säsong där de har tippats hamna i botten av tabellen. Samtidigt har SDE varit en klubb på uppgång de senaste åren och gått till två raka semifinaler.

I kvällens premiär var det dock Djurgården som överraskade och vinner med 4-1.

Redan efter 3:36 tog hemmalaget ledningen när nyförvärvet Adriana van de Leest gav DIF ledningen. SDE kvitterade dock men i slutet av första perioden återtog sedan Djurgården ledningen. Landslagsspelaren Isabelle Leijonhielm satte 2-1-mål och i andra perioden var Leijonhielm sedan även inblandad i Djurgårdens tredje mål. Hon spelade nämligen fram till Charlotte Akerviks 3-1-mål i powerplay.

16-åriga Bianca Willander målskytt för Djurgården

Sedan var det dags för en 16-åring att presentera sig i Djurgårdens lag. Bianca Willander var ombytt i nio SDHL-matcher förra säsongen och i kvällens premiär kom forwardens första poäng. Djurgården vann pucken i mittzonen och Alexa Davis var kylig när hon sedan spelade fram till Willander som lade in pucken mellan benen på SDE-keepern Emma Söderberg.

SDE tog timeout i hopp om att kunna vända på tillställningen men det blev sedan inga fler mål i matchen. 4-1 stod sig alltså och Djurgården inleder säsongen med tre poäng.

Djurgården – SDE 4–1 (2-1,2-0,0-0)

Djurgården: Adriana van de Leest, Isabelle Leijonhielm, Charlotte Akervik, Bianca Willander.

SDE: Emmi Juusela.