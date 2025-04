Ännu ett guld för Frölunda: ”Fantastisk sammanhållning”

Bäst i Sverige på seniorsidan – och bäst i Sverige på juniorsidan. Frölunda tog igår guld efter att ha besegrat MoDo i finalen.

– Frölunda har valt att ta det sakta och bygga underifrån för att inte snabba på för fort, säger tränaren Karin Sveberg till hockeysverige.se.

Karin Svedberg och de övriga firar guldet. Foto: Bildbyrån.

Det blev Frölunda som vann guldet även på juniorsidan. Ett guld som bärgades efter finalvinst mot MoDo med 3-0. Coach för Frölundas juniorlag är tidigare SDHL-spelaren, Karin Svedberg.



– Vi tycker att det har varit en väldigt bra säsong där vi spelat både i en damjuniorserie och U16-serie där vi fått bra och väldigt tajta matcher. Framför allt i U16-serien, berättar Karin Svedberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har hållit en jämn nivå under hela säsongen och känslan har varit bra hela tiden. Vi har kunnat träna bra, tryckt på i gymmet och pushat på is.



Vad har varit styrkan i gruppen som gick hela vägen?

– Framför allt skulle jag säga att det har varit en fantastisk lagsammanhållning. Alla har väldigt kul tillsammans både utanför och på isen.

– Tjejerna pushar varandra tillsammans som en grupp och tävlar hela tiden på isen, men också lika kul vid sidan av.



Ofta är det med lag i större städer att det spretar lite i grupperna eftersom många bor på olika ställen i stan, men så har inte Karin Svedberg upplevt att det är i guldlaget.

– Alla har verkligen hållit ihop och går dessutom i samma skola tillsammans, hockeygymnasiet i Katrinelund. Många har spelat tillsammans i distriktlaget innan.

– De har en fantastisk lagsammanhållning, vilket också varit en av våra styrkor. Just att dom har så fantastiskt roligt tillsammans.

Frölunda firar guldet. Foto: Bildbyrån.

Hur ser du tillbaka på ert slutspel i stort?

– Det var lite upp och ner. Vi började med Färjestad där vi vann (12-1). Efter det gjorde vi en lite sämre prestation mot HV71 (5-2), men hittade tillbaka igen mot Brynäs i sista gruppspelsmatcher (3-1). Där gjorde vi en ganska bra match och kunde stänga ner dom.

– Vi hade Södertälje i semifinalen. Där startade vi inte riktigt som vi ville göra, vilket vi pratade om i periodpausen. Därefter gasade vi, vände den match och vann (8-1).

– Inför finalen pratade vi hela tiden bara om vad vi skulle göra. Vad vi kan påverka ute på isen och att göra jobbet tillsammans hela vägen. Jag tycker att vi fick ihop det bra och spelade vår bästa match i finalen, vilket var fantastiskt roligt att se.



Vad var det som avgjorde finalen mot MoDo (3-0) som du ser det?

– Jag skulle säga energin. Vi kunde rulla runt på alla spelare och spelade på fyra fulla femmor. Vi orkade då hela vägen samtidigt som vi då hade en väldigt hög intensitet och energi. Det fick vi till slut utdelning på i mål.

Frölundas resa till bäst i Sverige

Det är tredje säsongen Frölunda har damhockey och det går inte annat än imponeras över hur snabbt klubben blivit en av ledande föreningarna på damsidan i landet. Just nu den bästa faktiskt med dubbla guld.

– Det har funnits hockeytjejer i Göteborg, men de har inte haft någon klubb att spela i utan det har varit väldigt spretigt. Sedan har vi fångat upp dom här tjejerna. Framför allt har många av våra juniorer spelat tillsammans i TV-pucklaget.

– Frölunda har valt att ta det sakta och bygga underifrån för att inte snabba på för fort, utan bygga med hockeyskola, flicklag, HG-verksamheten, damlaget och damjuniorlaget, vilket gjort att det idag är en bra verksamhet. Det finns, som sagt var, spelare, men Frölunda har tagit en lite långsammare väg och byggt från grunden.



Finns det redan idag någon spelare som faktiskt har Frölunda som moderklubb?

– Vi har en i damjuniorlaget som har Frölunda som moderklubb, Lisa Lindbom. Det börjar komma fram fler med Frölunda som moderklubb från framför allt 09-kullen som var grunden i hockeyskolaverksamheten.



Hur ser du som varit med länge inom damhockeyn att det idag finns ett inofficiellt junior-SM på tjejsidan?

– Det klassas inte ännu som ett SM-slutspel. Jag tror att man håller på med en utredning kring det. Det finns ändå ett slags damjuniorslutspel vilket är väldigt kul eftersom juniorlagen har då någonting att tävla om. En damjuniorserie där spelarna få tävla om att vinna med spelare i sin ålder och jämföra sig med dom i stället för att spela i seniorserier, vilket vissa väljer att göra ändå.



Hur kommer ni fira det här guldet?

– Vi åt på MAX under vägen hem igår, skrattar Karin Svedberg och fortsätter:

– Jag tror att det kommer bli lite hyllningar på herrarnas match på onsdag. Sedan blir det middag på fredag och även lite små hyllningar under veckan som kommer nu.



Men segermiddagen blir väl inte på MAX?

– Nej, inte på MAX. Det var bara nu under bussresan hem, avslutar Karin Svedberg med ett skratt.