Anna Brenkle gjorde två mål när Brynäs vann mot Djurgården

Brynäs vann med 5–2 mot Djurgården

Anna Brenkle gjorde två mål för Brynäs

Jenniina Nylund matchvinnare för Brynäs

Det blev Brynäs som vann matchen borta mot Djurgården i SDHL på tisdagen. 2–5 (0–1, 1–1, 1–3) slutade matchen.

Anna Brenkle tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 14 minuters spel, genom Anna Brenkle framspelad av Tilde Sundnäs Grillfors. Djurgården kvitterade till 1–1 genom Kaitlin Jockims i början av andra perioden i andra perioden.

Brynäs gjorde 1–2 genom Noora Tulus efter 11.47. 2.45 in i tredje perioden slog Jenniina Nylund till framspelad av Sara Cajanova och ökade ledningen.

3.23 in i perioden nätade Djurgårdens Kaitlin Jockims på nytt på pass av Alice Östensson och Emma Forsgren och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Djurgården.

Efter 8.19 nätade Anna Brenkle återigen på pass av Jenny Antonsson och ökade ledningen för Brynäs.

Efter 16.45 nätade Tilde Sundnäs Grillfors och ökade ledningen för Brynäs.

Brynäs tog hem lagens senaste möte med 3–2.

I nästa match möter Djurgården HV 71 borta och Brynäs möter Modo hemma. Båda matcherna spelas fredag 12 september 18.00.

Djurgården–Brynäs 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)

SDHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (14.11) Anna Brenkle (Tilde Sundnäs Grillfors).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Kaitlin Jockims (Alice Östensson), 1–2 (31.47) Noora Tulus.

Tredje perioden: 1–3 (42.45) Jenniina Nylund (Sara Cajanova), 2–3 (43.23) Kaitlin Jockims (Alice Östensson, Emma Forsgren), 2–4 (48.19) Anna Brenkle (Jenny Antonsson), 2–5 (56.45) Tilde Sundnäs Grillfors.

Nästa match:

Djurgården: HV71, borta, 12 september

Brynäs: Modo Hockey, hemma, 12 september