Så kan ett lågbudget-Leksand se ut 2026/27

Leksand får börja om i Hockeyallsvenskan.

Nu tar Hockeysveriges Ronnie Rönnkvist en titt på hur nästa års trupp ser ut – och vilka som kan lockas till Dalarna nästa säsong.



• De lär inte få nya kontrakt: ”Känns tyvärr för trasig”

• Han behöver klubben behålla i ledarstaben: ”Viktig”

• Talangen är ett attraktivt byte – men: ”En stor roll lockar nog..”

• Poängkungen kan ansluta från topplaget

Sparkad sportchef, kaosartade årsmöten ”kupper?”, dyra utköp, ekonomiskt kaos, dolda agendor, spelare som inte levererar, svaga rekryteringar…

Listan kring Leksand senaste säsong, vilket också slutade med en degradering till Hockeyallsvenskan, kan göras lång. Så här med facit i hand känns det faktiskt ganska självklart att det till slut skulle bli masarna som fick lämna SHL. Så här kan inte en elitklubb/företag jobba 2026.



Tobias Forsberg uttryckte det träffande i en intervju med hockeysverige.se:s Simon Eld tidigare i veckan.

” Kolla bara på topplagen, Färjestad, Frölunda och Skellefteå, vad de har gjort rätt. De har byggt en grund, och även om vi har varit uppe i SHL i sex år nu, så har vi inte den. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om en mentalitet, en röd tråd som ska finnas i hela organisationen, i spelare och allting.”



Nu målas det såklart ”fan på väggen” lite överallt, vilket är ganska vanligt då Leksand IF åker ur SHL. Samtidigt är det en klubb och ett lag som alltid tycks kunna resan sig på nio oavsett om det varit Mike Tyson eller Anton Blomqvist som gått på knock. Och ekonomin kommande säsong, om vi får tror ordförande Andreas Gärdsback, så ska det var relativt lugnt kring den. Skulle motsatsen visa sig så vore det förödande för hela föreningen och då även när det kommer till intäkter för bygden.

De väntas inte få nytt kontrakt

Nu är fakta att Leksand kommer spela i SHL kommande säsong. Att, som uttrycker säger, gråta över spilld mjölk är ingen mening. Hur kan då Leksand IF se ut kommande säsong? Varför inte ge oss på att spekulera lite kring det. Och då med SPEKULERA i stora bokstäver.



Vilka kommer inte vara kvar i Leksand kommande säsong?