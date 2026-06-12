SHL

Lämnade Färjestad – klar för SHL-konkurrent

Publicerad 12 juni 2026 14:17
Robin Olausson
Robin Olausson
Följ HockeySverige påGoogle news

Björklöven stärker sin trupp inför SHL-återkomsten.
Nykomlingen gör klart med Emil Alba från Färjestad.

Emil Alba skriver på för Björklöven.
Emil Alba skriver på för Björklöven.
Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Förra veckan stod det klart att Emil Alba lämnar Färjestad efter två säsonger. Han var sedan ett jagat byte i HockeyAllsvenskan där Leksand, AIK och MoDo alla uppgavs vara indragna i striden om forwardens underskrift. 

Det blir dock ingen allsvensk flytt för Alba. 

I går kom uppgifter om att 28-åringen i stället flyttar till Björklöven. Under fredagen bekräftas också övergången av SHL-nykomlingen. 

– Emil är en hårt arbetande forward med bra storlek, hög energi och erfarenhet från spel på hög nivå. Med sin intensitet och vilja att vinna blir han ett viktigt tillskott i de grön-gula färgerna, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Emil Alba klar för Björklöven

Emil Alba spelade flera säsonger i HockeyAllsvenskan för MoDo, Västervik och Södertälje. Han fick sitt stora genombrott i SSK och värvades sedan till Färjestad 2024. Där har Alba spelat de senaste två säsongerna. Under sin debutsäsong i SHL hade Alba svårt att få istid i Färjestad stannade på 1+0 efter 30 matcher. Den gångna säsongen har forwarden dock varit ordinarie i FBK:s lag och gjorde då nio poäng på 45 matcher. 

Under sin karriär har Emil Alba noterats för 154 poäng på 364 matcher i HockeyAllsvenskan samt tio poäng på 75 SHL-matcher. 

Nu blir Emil Alba också kvar i SHL. Hans kontrakt med Björklöven gäller endast över den kommande säsongen 2026/27. 

Den här artikeln handlar om:

ÖvergångarIF Björklöven