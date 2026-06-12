Lämnade Färjestad – klar för SHL-konkurrent

Förra veckan stod det klart att Emil Alba lämnar Färjestad efter två säsonger. Han var sedan ett jagat byte i HockeyAllsvenskan där Leksand, AIK och MoDo alla uppgavs vara indragna i striden om forwardens underskrift.
Det blir dock ingen allsvensk flytt för Alba.
I går kom uppgifter om att 28-åringen i stället flyttar till Björklöven. Under fredagen bekräftas också övergången av SHL-nykomlingen.
– Emil är en hårt arbetande forward med bra storlek, hög energi och erfarenhet från spel på hög nivå. Med sin intensitet och vilja att vinna blir han ett viktigt tillskott i de grön-gula färgerna, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.
Emil Alba klar för Björklöven
Emil Alba spelade flera säsonger i HockeyAllsvenskan för MoDo, Västervik och Södertälje. Han fick sitt stora genombrott i SSK och värvades sedan till Färjestad 2024. Där har Alba spelat de senaste två säsongerna. Under sin debutsäsong i SHL hade Alba svårt att få istid i Färjestad stannade på 1+0 efter 30 matcher. Den gångna säsongen har forwarden dock varit ordinarie i FBK:s lag och gjorde då nio poäng på 45 matcher.
Under sin karriär har Emil Alba noterats för 154 poäng på 364 matcher i HockeyAllsvenskan samt tio poäng på 75 SHL-matcher.
Nu blir Emil Alba också kvar i SHL. Hans kontrakt med Björklöven gäller endast över den kommande säsongen 2026/27.