Prenumerera

Logga in

LISTA: Här är ditt SHL-lags drömvärvning

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Några är långskott – andra är desto mer troliga.
Här är spelarna som ditt lag drömmer om – och skulle göra allt för att landa.
• Han är det klaraste namnet på listan: ”Alla lag vill ha honom”
• Kan förändra hela landskapet i Färjestad. ”Perfekt för Jack Berglund att hålla i handen”
• Outsidern: Kan han återvända till krislaget?
• Skrällnamnet – är förknippad med värsta rivalen: ”Varför inte..?”

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen