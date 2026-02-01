LISTA: Här är ditt SHL-lags drömvärvning
Några är långskott – andra är desto mer troliga.
Här är spelarna som ditt lag drömmer om – och skulle göra allt för att landa.
• Han är det klaraste namnet på listan: ”Alla lag vill ha honom”
• Kan förändra hela landskapet i Färjestad. ”Perfekt för Jack Berglund att hålla i handen”
• Outsidern: Kan han återvända till krislaget?
• Skrällnamnet – är förknippad med värsta rivalen: ”Varför inte..?”
