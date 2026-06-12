Cale Makar kan skriva nytt kontrakt med Colorado Avalanche i sommar.

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Colorado Avalanches säsong fick ett abrupt slut när laget blev svept av Vegas Golden Knights i Western Conference-finalen. Sedan dess har det varit en intensiv lågsäsong för klubben.

General managern Chris MacFarland lämnade organisationen för en ny roll hos Nashville Predators , vilket innebar att klubbpresidenten Joe Sakic återigen tog över ansvaret som general manager – en position han tidigare hade innan han befordrade MacFarland 2022.

När Sakic nu för första gången mötte medierna efter säsongens slut och ledningsförändringarna fick han frågor om lagets framtid. Högst upp på prioriteringslistan står backstjärnan Cale Makar, som från och med den 1 juli kan skriva på en kontraktsförlängning.

– Lyssna, Cale kommer att avsluta sin karriär här, säger Sakic.

– Vi har redan haft diskussioner med hans agent och vi är övertygade om att vi kommer att hitta en lösning. Han har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt, men vi räknar med att ha honom undertecknad i sommar.

Cale Makar kan skriva nytt kontrakt med Colorado Avalanche

Makar går in på sista året av det sexårskontrakt som ger honom en lönetaksträff på nio miljoner dollar per säsong. Hans kontraktssituation har länge varit en viktig faktor i Colorado Avalanches framtidsplaner.

Många bedömare pekade exempelvis på den kommande Makar-förlängningen som en bidragande orsak till att Avalanche valde att trejda bort finske stjärnforwarden Mikko Rantanen till Carolina Hurricanes i stället för att ge honom ett nytt kontrakt på marknadens absoluta toppnivå.

Nu närmar sig tiden då Avalanche och Makar ska sätta en ny standard för NHL:s backar.

Den 27-årige kanadensaren från Calgary svarade för ännu en imponerande grundserie med 20 mål och 59 assist på 75 matcher. Under Stanley Cup-slutspelet drogs han däremot med skadeproblem och missade de två första matcherna i konferensfinalen mot Vegas Golden Knights.

När Makar återvände var han långt ifrån hundraprocentig, och Colorado förlorade ytterligare två matcher innan säsongen tog slut.

Trots det råder det ingen tvekan om hans status i organisationen. Om Joe Sakics ord blir verklighet kommer Cale Makar att förbli ansiktet utåt för Avalanche under många år framöver.