PWHL kommer till Detroit: ”Bäst i världen”

Den nordamerikanska damproffsligan, PWHL, utökas inför 2026/27. Nu har Detroit presenterats som det nionde laget.

Vancouver, Seattle, Minnesota, Toronto, Ottawa, Montréal, Boston, New York – och nu även Detroit.

Under onsdagens presskonferens meddelar PWHL, den amerikanska damproffsligan, att man kommer att få ett nionde lag från och med 2026/27-säsongen. Det handlar om Detroit, som redan varit en del ny historia i Nordamerika när man den första matchen på neutral is i Little Caesars Arena. Nu är det även där som stadens hockeyintresserade kommer att kunna följa ett PWHL, precis som man idag följer Detroit Red Wings.

– Detroits sportfans är de bästa i världen. Från att sälja slut på arenor till att sätta publikrekord, våra fans visar sig när damhockey dyker upp, säger Michigans guvernör Gretchen Whitmer i ett uttalande.

PWHL:s första säsong spelades 2023/24 och Minnesota Frost har tagit hem titeln två år i rad. Tillsammans med Montréal Victoire, Ottawa Charge och Boston Fleet är man nu också framme i en ny semifinal. Samtidigt kliver ligan in i en ny fas där nästa månads collegedraft – i Detroit – blir en del av utökningen.

