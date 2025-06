Vändningen: Skyddas inför expansionsdraften

Det blir ingen flytt för Maja Nylén Persson när PWHL växer, trots allt.

Under fredagen meddelar svenska backens New York Sirens att man skyddar sin spelare.

Maja Nylén Persson. Foto: Bildbyrån/Michael Campanella.

Den professionella damligan i Nordamerika, PWHL, växer under 2025. Seattle och Vancouver kommer att få egna lag och den 9 juni hålls därmed en expansionsdraft för att spelare ska kunna plockas in från de redan existerande trupperna.



Bland de tillgängliga för en sådan flytt har svenska Maja Nylén Persson varit – fram till nu.



När den tidigare Brynäs-backens New York Sirens valde att skydda ett fåtal av sina spelare, tidigare i juni, fanns nämligen inte 24-åringen med. Men när en fjärde spelare nu får skrivas upp har valet fallit på Avesta-tjejen med ett långt förflutet i SDHL.



Micah Zandee-Hart, Ella Shelton, och Sarah Fillier var de andra spelarna i PWHL-laget som skyddades i första skedet, och kan därmed, precis som Nylén Persson, inte väljas av Seattle och Vancouver. Istället får de titta på fyra andra spelare från New York Sirens. Detta är nämligen antalet man kommer att få plocka från de sex redan existerande lagen.

Ljungblom till Seattle eller Vancouver?

Allt ovanstående går däremot inte att applicera på Lina Ljungblom.



Den 23-årige centern, som lämnade MoDo för spel i PWHL till 2024/25, går inte att hitta bland de fyra skyddade spelarna i hennes Montréal Victoire. Erin Ambrose, Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens och Laura Stacey har istället blivit uppskrivna, vilket gör att Ljungblom mycket väl kan få flytta på sig.



VM-spelaren blev så sent som i december 2024 den första svenska spelaren att näta i PWHL.



– Man har ju visualiserat sitt första mål många gånger och hur de skulle kännas så nu äntligen, sade stjärnan då till hockeysverige.se.