Blev historisk målskytt: “Då rös jag till”

Lina Ljungblom blev i natt den första svenska spelaren någonsin att göra mål i PWHL. För Hockeysverige.se berättar hon om det historiska ögonblicket.

– Man har ju visualiserat sitt första mål många gånger och hur de skulle kännas så nu äntligen, säger stjärnan.

Foto: Ronnie Rönnkvist. I natt kom Lina Ljungbloms historiska mål i PWHL.

Se målet i spelaren ovan!

Inför den här säsongen valde Lina Ljungblom att lämna MoDo och SDHL för att spela i PWHL. I Montréal gjorde hon i natt sin fjärde match – och då kom också första målet.

Det var i den tredje perioden som hon snappade upp en puck framför motståndarmålet och satte dit sin egna retur.

– Det var roligt att alla i min kedja var inkluderade på det. Jag fick pucken av O’Neill egentligen mitt framför mål. Så efter ett försök att få in den så sköt jag in min egen retur, berättar 23-åringen.

Hur var känslan när pucken gick in?

– Helt fantastiskt. Först och främst låg vi under 2-3 så att slå in pucken och kvittera kändes väldigt bra. Men precis när jag såg pucken gå in så rös jag till lite och kände hur en dröm gick i uppfyllelse. Man har ju visualiserat sitt första mål många gånger och hur de skulle kännas så nu äntligen.

Lina Ljungbloms historiska mål

Det var inte heller bara ett stort ögonblick för henne själv. Utan för hela Sverige.

För det är faktiskt så att det inte är nån annan svenska som tidigare har gjort mål i PWHL. Med det skrev Lina Ljungblom in sig i historieböckerna.

– Det har jag inte ens tänkt på men det kanske stämmer, ja. Så då måste jag ju säga att det känns ännu lite mäktigare att få göra det.

Hur har första tiden varit?

–Det har känts bra runt om kring laget, staden osv. Hockeymässigt har det varit lite tuffare. Det har varit en stor omväxling hockeymässigt och man har velat prestera så mycket så det har låst sig lite där ute på isen. Men man känner att ju mer matcher man spelare och ju mer man tränar så kommer man in i det. Man får ju inte glömma heller att vi är i början av säsongen även om det är snart januari. Så man har nog blivit lite lurad av det också tror jag. Men än så länge är jag jätteglad att jag tog denna chansen till att åka över. Låter så klyschigt att säga men man lever verkligen en dröm man inte trodde fanns som liten.

Förra säsongen gjorde hon 23 mål på 36 matcher i SDHL. Och nu är alltså nollan spräckt även i PWHL.

Hur stor skillnad är det mot SDHL?

– Jag tycker det är väldigt stor skillnad. Här har man ingen tid med pucken och man möter väldigt duktiga spelare varje gång man är inne på isen. Så det gäller att man är med både spelmässigt men också fysiskt. Det smäller nästan varje gång man är där ute, men det är ju roligt det också