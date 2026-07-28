Historiska stjärnan lämnar Luleå

Akane Shiga är klar för PWHL-spel.

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Luleå Hockey Dam tappar en av sina främsta poängspelare från den gångna SDHL-säsongen. Till 2026/27 kommer nämligen Akane Shiga att återvända till Nordamerika och PWHL. En liga hon skrev historia i under 2023/24 som den första japanska spelaren.

OS-forwarden flyttade till Norrbotten efter det ettåriga äventyret och blev en toppspelare under både 2024/25 och 2025/26, med en SM-silvermedalj att visa upp för sitt jobb. Skillnaden denna vända till PWHL blir att Shiga nu spelar i USA med Detroit, och inte i Kanada och Ottawa.

Avtalet är skrivet över två år, vilket gör att den 25-åriga Akane Shiga inte ser ut att kunna återvända till SDHL på ett tag.