SDHL

Historiska stjärnan lämnar Luleå

Publicerad 28 juli 2026 10:54
Simon Eld
Simon Eld
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Under 2023/24 blev hon PWHL:s första japanska spelare. Nu är Akane Shiga återigen tillbaka i ligan - genom en flytt från SDHL och Luleå.

Akane Shiga är klar för PWHL-spel.
Akane Shiga är klar för PWHL-spel.
Foto: Bildbyrån (montage).

Luleå Hockey Dam tappar en av sina främsta poängspelare från den gångna SDHL-säsongen. Till 2026/27 kommer nämligen Akane Shiga att återvända till Nordamerika och PWHL. En liga hon skrev historia i under 2023/24 som den första japanska spelaren. 

OS-forwarden flyttade till Norrbotten efter det ettåriga äventyret och blev en toppspelare under både 2024/25 och 2025/26, med en SM-silvermedalj att visa upp för sitt jobb. Skillnaden denna vända till PWHL blir att Shiga nu spelar i USA med Detroit, och inte i Kanada och Ottawa. 

Avtalet är skrivet över två år, vilket gör att den 25-åriga Akane Shiga inte ser ut att kunna återvända till SDHL på ett tag. 

Source: Akane Shiga @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

PWHLLuleå Hockey Dam