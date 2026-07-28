Stjärnans skadebesked: "Inte orolig"

Oscar Lindberg ger svar kring sin skadestatus.

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"Det är inte superbra. Jag ska kolla vidare i veckan, så får vi se vad status är."

Det var uppdateringen Oscar Lindberg gav från banketten efter att Skellefteå AIK säkrat SM-guldet 2026. Det hela handlade om en smäll mot axeln i den sista matchen, men stjärnan trodde inte heller att det skulle vara någon fara till hösten.

Nu har de svenska mästarna återsamlats och Lindberg kan ge nya svar.

– Det går enligt plan, och jag har kunnat träna bra i sommar. Det är lite kvar, men det känns bra ändå, säger den 34-årige centern till Norran.

Oscar Lindberg: "Jag är inte orolig "

Under måndagens pass var det endast Andro Kaderli och Strauss Mann som saknades i Skellefteå-laget. Lindberg körde dock på med ett individuellt träningsprogram.

– Vi göra våra tester och försöker komma så nära som möjligt den andra axeln i styrka. Jag är inte orolig över att det ska vara något problem när vi drar igång på riktigt.

– Vi har fått till en lång sommar med träning, och nu börjar man vara lite mätt på att springa och lyfta vikter. Det ska bli kul att gå på is så småningom, tillägger han senare.