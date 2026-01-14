Inside Hockey: Det luktar guld om nästa års JVM-lag

JVM-guldet är säkrat och firat. Nu tar Peter Sibner och Uffe Bodin en titt på vad man kan förvänta sig av nästa års upplaga av Juniorkronorna i podcasten Inside Hockey. Hint: Det ser fantastiskt bra ut!

Viggo Björck och Anton Frondell är två av spelarna som i teorin kan spela JVM 2027 också.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Jodå, guldtorkan är över!

Förra veckan säkrade Juniorkronorna sitt första JVM-guld efter 4–2 i finalen mot Tjeckien i Minnesota.

I veckans Inside Hockey ser Peter Sibner och Uffe Bodin fram emot nästa års turnering i Edmonton, där Sverige kommer att kunna ställa upp med ett minst lika slagkraftigt lag som i år. Ett lag det luktar guld om redan nu. Här går de igenom spelarna som kan bli aktuella – och spelarna som riskerar att utebli på grund av spel i NHL. Är hoppet ute för Anton Frondell och Ivar Stenberg redan nu? Vilka av 08:orna utöver Viggo Björck kan bli aktuella? Hur kan Sveriges JVM-lag 2027 se ut?

Dessutom i veckans Inside Hockey:

New York Rangers kris – är det dags att dra ut pluggen?

Dougie Hamilton-situationen i New Jersey – hur ska Devils agera?

Philip Brobergs otroliga löneutveckling

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

