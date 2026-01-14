Inside Hockey: Det luktar guld om nästa års JVM-lag
JVM-guldet är säkrat och firat. Nu tar Peter Sibner och Uffe Bodin en titt på vad man kan förvänta sig av nästa års upplaga av Juniorkronorna i podcasten Inside Hockey. Hint: Det ser fantastiskt bra ut!
Jodå, guldtorkan är över!
Förra veckan säkrade Juniorkronorna sitt första JVM-guld efter 4–2 i finalen mot Tjeckien i Minnesota.
I veckans Inside Hockey ser Peter Sibner och Uffe Bodin fram emot nästa års turnering i Edmonton, där Sverige kommer att kunna ställa upp med ett minst lika slagkraftigt lag som i år. Ett lag det luktar guld om redan nu. Här går de igenom spelarna som kan bli aktuella – och spelarna som riskerar att utebli på grund av spel i NHL. Är hoppet ute för Anton Frondell och Ivar Stenberg redan nu? Vilka av 08:orna utöver Viggo Björck kan bli aktuella? Hur kan Sveriges JVM-lag 2027 se ut?
Dessutom i veckans Inside Hockey:
- New York Rangers kris – är det dags att dra ut pluggen?
- Dougie Hamilton-situationen i New Jersey – hur ska Devils agera?
- Philip Brobergs otroliga löneutveckling
