På fredag är det trade deadline i NHL. I podcasten Inside Hockey tittar Peter Sibner och Uffe Bodin närmare på de säljarna och köparna för att försöka klura ut var de stora fiskarna kan landa.

Kommer Toronto Maple Leafs att trejda Oliver Ekman Larsson innan fredagens trade deadline. Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images

På fredag klockan 19.00 svensk tid stänger NHL:s transferfönster då ligans trade deadline infaller. Vi har redan hunnit se flera namnstarka spelare byta klubb i form av Quinn Hughes, Artemij Panarin och Rasmus Andersson. Inför fredagen förväntas fler dominobrickor falla inför nästa månads Stanley Cup-slutspel.

Vilka klubbar kommer att sälja av? Och vilka klubbar kommer att satsa?

I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin några iskalla och stekheta lag på väg i olika riktningar och på olika sidor spektrat säljare/köpare.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: