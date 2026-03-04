Inside Hockey: NHL trade deadline-special
På fredag är det trade deadline i NHL. I podcasten Inside Hockey tittar Peter Sibner och Uffe Bodin närmare på de säljarna och köparna för att försöka klura ut var de stora fiskarna kan landa.
På fredag klockan 19.00 svensk tid stänger NHL:s transferfönster då ligans trade deadline infaller. Vi har redan hunnit se flera namnstarka spelare byta klubb i form av Quinn Hughes, Artemij Panarin och Rasmus Andersson. Inför fredagen förväntas fler dominobrickor falla inför nästa månads Stanley Cup-slutspel.
Vilka klubbar kommer att sälja av? Och vilka klubbar kommer att satsa?
I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin några iskalla och stekheta lag på väg i olika riktningar och på olika sidor spektrat säljare/köpare.
- Efter Toronto Maple Leafs fiaskosäsong – blir Oliver Ekman Larsson en bricka som flippas?
- Philadelphia Flyers misslyckas återigen – Rasmus Ristolainen på väg bort efter starkt OS.
- New York Rangers utförsäljning väntas fortsätta – Vincent Trocheck het på marknaden.
- Finns det verkligen någon realistisk chans att Elias Pettersson trejdas innan fredagens deadline?
- Buffalo Sabres på frammarsch – hur kommer de att förstärka?
- Leo Carlsson succéfyllda omstart efter skadan – sitter hans Anaheim Ducks stilla i båten?
- Matthew Schaefer står för en av tidernas mest imponerande rookiesäsonger – betyder det att New York Islanders fortsätter att addera?
- Pittsburgh Penguins är årets största överraskning i NHL – vad blir hyllade general managern Kyle Dubas nästa drag?
- Gabriel Landeskog är tillbaka på allvar – Stanley Cup-favoriten Colorado Avalanche redo att förstärka ytterligare.
