Gol d’Oro: En i guld glimrande insats som definierar om en hel karriär

OS-finalen är spelad och guldmedaljerna utdelade. USA tar sitt första OS-guld på 46 år – och det kan de tacka målvakten Connor Hellebuyck för. I det femte och sista avsnittet av Gol d’Oro – podcasten om OS-hockeyn i Milano – lyfter Uffe Bodin och Måns Karlsson fram den amerikanske burväktarens finalinsats som en match som förändrar synen på hela hans karriär.

– Om det är någonting Connor Hellebuyck har gjort är det att sudda ut bilden av sig själv som en spelare som inte levererar när det gäller som mest, konstaterar Uffe Bodin.

Connor Hellebuyck var skillnaden mellan USA och Kanada i OS-finalen. Foto: REUTERS/David W Cerny

USA är olympiska mästare på både dam- och herrsidan i ishockey 2026.

Båda två efter övertidssegrar mot Kanada med 2–1 i respektive final.

I herrarnas fall klev Jack Hughes fram som stor matchvinnare med sitt 2–1-mål i förlängningen av en högdramatisk final. Men Hughes i all ära – den stora matchvinnaren var tveklöst målvakten Connor Hellebuyck. Winnipeg Jets-målvakten stoppade 41 av 42 skott i finalen, varav flera högklassiga räddningar som gjorde att USA över huvud taget kunde ta matchen till en förlängning.

32-åringen har tidigare haft rykte om sig att vara en grundseriemålvakt som kan dominera när ingenting stort står på spel. Däremot har hans slutspelsfacit i NHL och även i landslaget efter 4 Nations i fjol indikerat att han inte är bäst när det gäller.

Connor Hellebuyck – bäst när det gällde

Men det var han sannerligen på söndagen.

I sista avsnittet av hockeysverige.se:s OS-podcast Gol d’Oro pratas det en hel del om Hellebuycks bragdartade insats och hur den har förändrat synen på honom.

– Det var en karriärsdefinierande match för honom, säger Måns Karlsson om målvakten.

– Även om han inte skulle vinna Stanley Cup med Winnipeg måste man fråga sig hur högt man ska ranka honom bland alla världsmålvakter de senaste 25-30 åren. Det är ändå en målvakt som vunnit tre Vezina Trophy, en Hart Trophy – och nu ett OS-guld.

I avsnittet diskuterar man även vad som ledde till Kanadas fall i final, tar ut turneringens All-Star Team samt ser fram emot OS 2030 – och de spelare Tre Kronor kan tänkas förlita sig på i den turneringen.

Innehåll i femte avsnittet av Gol d’Oro

00:00 – Programstart

01:00 – Nedsnack från OS-finalen

06:50 – Kanadas fall

09:20 – Connor Hellebuyck tystade kritikerna

16:50 – Smärtsamma hyllningen av Finland

23:05 – Gol D’Oros OS All-Star Team

32:45 – Framåtblick OS 2030: Så kan Tre Kronor se ut

47:55 – Summering av damturneringen

56:15 – Uffe och Måns främsta minne från OS i Milano

Lyssna på femte avsnitt av Gol d’Oro som podcast