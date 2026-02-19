Prenumerera

Logga in

Gol d’Oro: Tre Kronors bedrövliga facit i förlängningar

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

OS 2026 är över för Tre Kronor. Kvartsfinalen mot USA innebar ännu en svidande övertidsförlust i en stor turnering för Sverige. I Gol d’Oro obducerar Uffe Bodin och Måns Karlsson den svenska insatsen – och får besök av den trefaldige OS-målvakten Tommy Salo för att se närmare på burväktarnas insatser i turneringen.

Nya Expekt
Jacob Markström deppar efter förlusten mot USA.
Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se det fjärde avsnittet av Gol d’Oro i videospelaren!

Se & lyssna på Gol d’Oro här: | YouTube | Spotify | Apple Podcast | Buzzsprout |

Nej, Tre Kronor räckte inte riktigt till mot USA. Trots magnifikt målvaktsspel av Jacob Markström och en bra push i tredje perioden som gav ett kvitteringsmål från Mika Zibanejad lämnar de svenska hockeyherrarna Milano utan medalj. Quinn Hughes kväste Sveriges förhoppningar om en semifinal mot Kanada med sitt välplacerade handledsskott i förlängningen.

Därmed inkasserade Tre Kronor ytterligare en övertidsförlust i en stor turnering. Precis som i semifinalerna i World Cup 1996 och 2016 mot Kanada respektive Team Europe, eller 4 Nations i fjol där de föll mot både Kanada och Finland efter övertid.

I det fjärde avsnittet av Gol d’Oro gör Uffe Bodin och Måns Karlsson bokslut på Sverige turnering och pekar ut varsin topp och flopp för Sverige i OS. Dessutom får man besök av Tommy Salo, OS-hjälten från 1994, som ger sin syn på det svenska målvaktsspelet och målvakterna i turneringen över lag.

Det blir också en framåtblick mot OS-semifinalerna – och ett ljuvt OS-minne från Mats Sundin från en bitterljuv turnering.

Programmet görs i samarbete med Nya Expekt
18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Stödlinjen.se

Innehåll i Gol d’Oro

00:00 – Programstart
00:40 – Sverige förlängningsuttåg mot USA
05:20 – Victor Hedmans frånvaro
09:30 – Situationen med Rasmus Dahlin
11:30 – Uffe och Måns summerar Sveriges turnering
14:00 – Topp och flopp i det svenska laget
24:40 – Tommy Salo om Jacob Markströms OS-prestation
29:30 – OS-hjälten om de övriga målvaktsinsatserna i OS
34:00 – Salos guldtips
35:00 – Semifinal 1: Kanada – Finland
44:35 – Semifinal 2: USA – Slovakien
50:25 – OS-minnet med Mats Sundin

Lyssna på fjärde avsnittet av Gol d’Oro

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen