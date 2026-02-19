OS 2026 är över för Tre Kronor. Kvartsfinalen mot USA innebar ännu en svidande övertidsförlust i en stor turnering för Sverige. I Gol d’Oro obducerar Uffe Bodin och Måns Karlsson den svenska insatsen – och får besök av den trefaldige OS-målvakten Tommy Salo för att se närmare på burväktarnas insatser i turneringen.

Jacob Markström deppar efter förlusten mot USA.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Se det fjärde avsnittet av Gol d’Oro i videospelaren!

Nej, Tre Kronor räckte inte riktigt till mot USA. Trots magnifikt målvaktsspel av Jacob Markström och en bra push i tredje perioden som gav ett kvitteringsmål från Mika Zibanejad lämnar de svenska hockeyherrarna Milano utan medalj. Quinn Hughes kväste Sveriges förhoppningar om en semifinal mot Kanada med sitt välplacerade handledsskott i förlängningen.

Därmed inkasserade Tre Kronor ytterligare en övertidsförlust i en stor turnering. Precis som i semifinalerna i World Cup 1996 och 2016 mot Kanada respektive Team Europe, eller 4 Nations i fjol där de föll mot både Kanada och Finland efter övertid.

I det fjärde avsnittet av Gol d’Oro gör Uffe Bodin och Måns Karlsson bokslut på Sverige turnering och pekar ut varsin topp och flopp för Sverige i OS. Dessutom får man besök av Tommy Salo, OS-hjälten från 1994, som ger sin syn på det svenska målvaktsspelet och målvakterna i turneringen över lag.

Det blir också en framåtblick mot OS-semifinalerna – och ett ljuvt OS-minne från Mats Sundin från en bitterljuv turnering.

