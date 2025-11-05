Vilka har varit säsongens utropstecken i SHL. I podcasten Inside Hockey plockar Peter Sibner och Uffe Bodin ut sina favoriter på varje position. En med ett nyktert tillstånd, den andre med hipster-fokus

Skellefteås Oscar Lindberg har varit SHL-höstens stora dominant.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Med landslagsuppehållet i full blom tar Peter Sibner och Uffe Bodin tillfället i akt att se tillbaka på SHL-hösten. Detta genom att ta ut sina favoriter från de första månaderna av säsongen. Det visar sig bli en hel del gubbar bland de utvalda. Sibner tar ut de givna spelarna medan Bodin girar in i ett hipster-spår med några långskott.

Bland veckans samtalsämnen:

