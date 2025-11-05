Inside Hockey: Gubbarnas höst i SHL
Vilka har varit säsongens utropstecken i SHL. I podcasten Inside Hockey plockar Peter Sibner och Uffe Bodin ut sina favoriter på varje position. En med ett nyktert tillstånd, den andre med hipster-fokus
Med landslagsuppehållet i full blom tar Peter Sibner och Uffe Bodin tillfället i akt att se tillbaka på SHL-hösten. Detta genom att ta ut sina favoriter från de första månaderna av säsongen. Det visar sig bli en hel del gubbar bland de utvalda. Sibner tar ut de givna spelarna medan Bodin girar in i ett hipster-spår med några långskott.
Bland veckans samtalsämnen:
- Henrik Lundqvist– och Erik Karlsson-anekdoter
- ”Bäckis” nej tack till Tre Kronor.
- Frölundaduon som trotsar ålderskurvorna.
- Den nya superprofilen i Rögle.
- Joakim Lindström 2.0 i Skellefteå
- Bodin provocerad av att favoritforwarden inte kom med till Finland Hockey Games
Lyssna på Inside Hockey här:
