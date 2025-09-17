På fredag startar Hockeyallsvenskan och det uppmärksammas av Uffe Bodin och Peter Sibner i podcasten Inside Hockey. Kan MoDo göra sin sejour i andraligan ettårig? Ja, efter värvningen av Hockeyallsvenskans lyckoamulett finns det mycket som tyder på det. Och hur ska det gå för Sibners älskade jojo-lag Troja-Ljungby?

Peter Sibner och Uffe Bodin snackar upp Hockeyallsvenskan i det andra avsnittet av Inside Hockey.

Foto: Johanna Säll / BILDBYRÅN

Det har blivit dags för ”Sveriges mest underhållande liga” att slå upp portarna för säsongen 2025/26.

På fredag släpps pucken i Hockeyallsvenskan där en rad lag har satsat rejält inför säsongen. I andra avsnittet av Inside Hockey med Uffe Bodin och Peter Sibner är det stort fokus på just det. De identifierar topplagen och den givna storfavoriten till att ta klivet upp i SHL – nyligen degraderade MoDo.

Mycket på grund av att de värvat ”Hockeyallsvenskans lyckoamulett”.

I botten av tabellen finns flera lindansargäng – inte minst Sibners älskade Troja-Ljungby. Överlever de den här säsongen?

