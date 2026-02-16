Gol d’Oro: Hjälte/syndabock – och ett målvaktsdilemma
Lucas Raymond blev symbolen för Tre Kronors berg- och dalbana i Milanos OS – briljant i ena stunden, ödesdiger i nästa. I det tredje avsnittet av Gol d’Oro dissekerar Uffe Bodin och Måns Karlsson med hjälp av TV4:s Björn Oldéen Sveriges haltande gruppspel, den växande målvaktsoron och den betydligt tuffare medaljvägen som väntar efter Slovakiens sena kalldusch.
Lucas Raymond balanserade på gränsen mellan genialitet och galenskap – och gick från hjälte till syndabock. I det tredje avsnittet av Gol d’Oro – hockeysverige.se:s podcast om OS-hockeyn i Milano tar Uffe Bodin och Måns Karlsson ett stort grepp om Tre Kronors ojämna gruppspel – som slutade med en tredjeplats efter det snöpliga reduceringsmålet som Slovakien gjorde med 39 sekunder kvar av sista matchen.
De oroar sig för den svenska målvaktssituationen, hyllar Rasmus Dahlin och – faktiskt – Elias Pettersson men konstaterar också att vägen fram till medalj genast blivit mycket krokigare och svårare än om Slovakien inte fått det där målet.
”Stängda” Tre Kronor – öppna Damkronorna
Hur står sig Sverige mot åttondelsfinalmotståndaren Lettland och vad behöver Sverige göra för att ta sig vidare till en trolig kvartsfinal mot USA?
TV4:s Björn Oldéen gästar och bjuder på en lägesrapport från Milano, ger sin syn på känslan kring Tre Kronor och huruvida Sam Hallam känns pressad eller inte. Han ger också en inblick i den stora kontrasten mellan ”stängda Tre Kronor” och öppenheten hos Damkronorna.
Medverkande: Uffe Bodin, Måns Karlsson och Björn Oldéen (TV4)
Innehåll tredje avsnittet av Gol d’Oro
00:00 – Programstart
00:51 – Misstaget som kostade gruppsegern
03:55 – Svenska målvaktsspelet inför åttondelsfinalen
07:15 – Hyllningen till Rasmus Dahlin
10:10 – Positiva beskedet i Elias Pettersson
13:10 – Motståndarkollen: Lettland
19:20 – Lagen som är klara för kvartsfinal
23:00 – TV4:s Björn Oldéen om livet i OS-bubblan i Milano
26:30 – Bakom kulisserna på Santagiulia Arena
28:55 – Känslan kring Tre Kronor på plats i Milano
36:20 – Kontrasterna i Tre Kronor Dam
39:50 – Så är Henrik Lundqvist som kollega
42:00 – Nya kapitlet i svensk damhockey
47:25 – OS-Minnet, Lillehammer 1994
Lyssna på Gol d’Oro som podcast
