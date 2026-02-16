Gol d’Oro: Hjälte/syndabock – och ett målvaktsdilemma

Lucas Raymond blev symbolen för Tre Kronors berg- och dalbana i Milanos OS – briljant i ena stunden, ödesdiger i nästa. I det tredje avsnittet av Gol d’Oro dissekerar Uffe Bodin och Måns Karlsson med hjälp av TV4:s Björn Oldéen Sveriges haltande gruppspel, den växande målvaktsoron och den betydligt tuffare medaljvägen som väntar efter Slovakiens sena kalldusch.

Det blev en berg- och dalbana för Lucas Raymond och Jacob Markström i avslutningen av Tre Kronors gruppspel. Foto: Bildbyrån

Lucas Raymond balanserade på gränsen mellan genialitet och galenskap – och gick från hjälte till syndabock. I det tredje avsnittet av Gol d’Oro – hockeysverige.se:s podcast om OS-hockeyn i Milano tar Uffe Bodin och Måns Karlsson ett stort grepp om Tre Kronors ojämna gruppspel – som slutade med en tredjeplats efter det snöpliga reduceringsmålet som Slovakien gjorde med 39 sekunder kvar av sista matchen.

De oroar sig för den svenska målvaktssituationen, hyllar Rasmus Dahlin och – faktiskt – Elias Pettersson men konstaterar också att vägen fram till medalj genast blivit mycket krokigare och svårare än om Slovakien inte fått det där målet.

”Stängda” Tre Kronor – öppna Damkronorna

Hur står sig Sverige mot åttondelsfinalmotståndaren Lettland och vad behöver Sverige göra för att ta sig vidare till en trolig kvartsfinal mot USA?

TV4:s Björn Oldéen gästar och bjuder på en lägesrapport från Milano, ger sin syn på känslan kring Tre Kronor och huruvida Sam Hallam känns pressad eller inte. Han ger också en inblick i den stora kontrasten mellan ”stängda Tre Kronor” och öppenheten hos Damkronorna.

Medverkande: Uffe Bodin, Måns Karlsson och Björn Oldéen (TV4)

Innehåll tredje avsnittet av Gol d’Oro

00:00 – Programstart

00:51 – Misstaget som kostade gruppsegern

03:55 – Svenska målvaktsspelet inför åttondelsfinalen

07:15 – Hyllningen till Rasmus Dahlin

10:10 – Positiva beskedet i Elias Pettersson

13:10 – Motståndarkollen: Lettland

19:20 – Lagen som är klara för kvartsfinal

23:00 – TV4:s Björn Oldéen om livet i OS-bubblan i Milano

26:30 – Bakom kulisserna på Santagiulia Arena

28:55 – Känslan kring Tre Kronor på plats i Milano

36:20 – Kontrasterna i Tre Kronor Dam

39:50 – Så är Henrik Lundqvist som kollega

42:00 – Nya kapitlet i svensk damhockey

47:25 – OS-Minnet, Lillehammer 1994

