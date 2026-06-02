Därför fick Linus Andersson lämna MoDo

Linus Andersson fick kontraket rivet i MoDo efter ett år. Nu kommer en förklaring till beslutet från sportchefen Henrik Gradin.

– Det är inte mycket krångligare än så, säger ”Hinken” till ÖA.

Henrik Gradin förklarar MoDo-turerna kring Linus Andersson. Foto: Bildbyrån (kontrakt).

I förra veckan kom Expressen med uppgifter om att Linus Andersson var på väg bort från MoDo. Detta trots att forwarden satt på gällande kontrakt över kommande säsong. Nu, efter att Andersson fått beskedet, samt presenterats av österrikiska Villacher, kommer en förklaring.

– Vi har haft diskussioner ända sedan säsongen tog slut på hur vi ser på hans prestationer och hur han känner. Till slut kom vi gemensamt fram till att vi skulle bryta, det är inte mycket krångligare än så, säger MoDo-sportchefen Henrik Gradin till ÖA och fortsätter:

– Vi förklarade vad hans roll skulle bli här och sen fick han ett annat erbjudande, där är vi nu. Vi sa att vi kan tänka oss att gå skilda vägar.

I samband med detta stod det även klart att MoDo förlängt med Måns Carlsson. En dörr som öppnade i och med Anderssons flytt.

”Då gäller det att leva upp till det”

Linus Andersson, född i Arvidsjaur och fostrad i Skellefteå, har tidigare gjort över 100 matcher i SHL. Det var dock från Finland han värvades till MoDo inför 2025/26-säsongen. 14 mål och 15 assist trillade in under grundserien, men förhandsfavoriterna från Örnsköldsvik föll sedan i semifinal mot Karlskoga.

”Hinken” antyder nu att rollen MoDo hade kunnat erbjuda Andersson inte hade passat efter det spel som visats upp.

– Han är ju en utpräglad målskytt, men kanske måste vara ännu mer av det. Om man har en ledande roll gäller det att leva upp till det. Vi kände att det här var bäst för bägge parter, förklarar sportchefen.

