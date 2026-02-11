Premiär: Gol d’Oro – vodcasten om OS-hockeyn

Det är premiär för Gol d’Oro – hockeysverige.se:s vodcast om OS-ishockeyn i Milano. I det första avsnittet bjuder Uffe Bodin och Måns Karlsson på en preview inför herrarnas turnering, med extra fokus på Tre Kronor. De tittar närmare på premiärmotståndaren Italien, utser sina guldfavoriter, plockar ut potentiella poängkungar och låter en gammal profil dela med sig av ett deppigt OS-minne from 1980-talet.

Uffe Bodin och Måns Karlsson leder vodcasten Gol d’Oro om OS-hockeyn i Milano.

I dag startar äntligen herrarnas OS-hockey i Milano.

Sverige möter Italien i premiären i kväll. I samband med det presenterar hockeysverige.se sina nya vodcast/podcast Gol d’Oro som helt och hållet kretsar kring hockeyn i Milano.

I det första avsnitt bjuder Uffe Bodin och Måns Karlsson på en preview av herrarnas mästerskap med fokus på Tre Kronor. Det blir fokus på kedjeformationer, vad som krävs för att Sverige ska ta guld – men också på Sam Hallams arv som förbundskapten. Vad krävs från förbundskaptenen under hans sista säsong med Tre Kronor för att han ska lämna över stafettpinnen till Rikard Grönborg med väl godkänt?

Det blir också en motståndarkoll av Italien, där man fastnar vid Brynäs målvakt Damian Clara, den tidigare Västeråsforwarden Mikael Frycklund – och inte minst backen och lagkaptenen Thomas Larkin. Ett namn som antagligen ger kalla kårar i Gävle.

Det blir också fokus på guldfavoriter och favoriterna till att vinna poängligan. Dessutom tittar Håkan Södergren från HBO Max in och bjuder på ett alldeles eget OS-minne från Calgary 1988 som innefattar fulla ryssar och en sensationell finsk seger som berövade Tre Kronor på ett silver.

Gol d’Oro – podcasten om OS-hockeyn 2026 – första avsnittet:

00:00 – Programstart

02:15 – Gruppgenomgångar

06:00 – Läget i det svenska laget

11:15 – Så kan Sveriges kedjor formeras

18:20 – Motståndarkollen: Italien

26:20 – Sam Hallams arv som förbundskapten

34:30 – Måns och Uffes favoriter till guldet

39:50 – Favoriterna till att bli poängkung

46:45 – Damkronornas framfart i OS

51:35 – OS-minnet: Calgary 1988

Lyssna på Gol d’Oro som podcast