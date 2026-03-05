I en hockeyvärld med stora summor sticker Täby ut som en talangfabrik i dess renaste form. Men hur kommer det sig att klubben, utan ett A-lag, kan producera löften som gjort vilken SHL-förening som helst avundsjuk? I veckans avsnitt av ”Framtidens stjärnor” gästar sportchef Kalle Björklund för att ge sitt svar.

Här kan du titta på alla avsnitt av vodden ”Framtidens stjärnor”

Wilson och Viggo Björck, Lucas och Theo Stockselius, Marcus Nordmark, Melvin Novotny, med fler. Det krävs inte en särskilt djup efterforskning av de senaste årens juniorlandslag för att inse hur stor andel av spelarna som tagit vägen via Täby. Bara så sent som under JVM, då första guldet sedan 2012 till slut säkrades, stod de, till exempel, återigen med som vinnare.

Nu gästar Kalle Björklund, sportchef och ansvarig för juniorlagen i Täby, hockeysverige.se för att djupdyka i verksamhetens framgång. Nycklarna bakom utvecklingen för just dessa spelare är i fokus, men även framtiden för svensk hockey diskuteras där Björklund höjer ett varningens finger på två viktiga punkter. Detta när nya utmaningar uppstått i talangutvecklingen bara under de senaste åren.

– Största utmaningen tycker jag ligger i de yngre åldrarna. Man tror att bara för att man kommer till Täby så är man garanterat att spela TV-pucken eller att få ett NIU. Det har slagit över lite grann, att ”nu är det Täby som ska lösa det”, men det är spelaren själv som ska lösa det genom att träna. Det blåser fortfarande fast man är där uppe, säger Björklund bland annat.

Hockeyns BP? ”Hörde av mig till dem”

Samtidigt berättar sportchefen att det svenska förbundet, trots Täbys framgång, inte hör av sig för att se och lära.

– Nej så mycket har det inte varit, inte från förbundet i alla fall. Frölunda var här i samband med NHL Global Series. Sen var det några från USA och Finland här, så det är mest långdistans, och inte så mycket annat, säger Björklund som även velat ta inspiration från fotbollen.

– Brommapojkarna är jätteintressanta. Jag hörde av mig till dem för ett par år sedan och vi skulle ses, men han jag hade kontakt med slutade så det rann ut i sanden. Det hade varit jätteintressant att se deras dokument, hur de tänker och hur de jobbar. Det är en jäkla apparat.

Hockeysverige.se’s pluskunder kan logga in och se hela avsnittet med Kalle Björklund i spelaren nedan!