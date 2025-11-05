Doldisen bakom Smålands guld: ”Satte rakmaskinen på bordet”

När Anders Svensson klev in som materialförvaltare i Småland hade inte distriktet tagit guld i TV-pucken sedan 2008. Nu gästar ”lyckobringaren” Framtidens stjärnor-podcast för att avslöja hemligheterna bakom de två raka gulden.

– Dum nog som jag var så satte jag rakmaskinen på bordet och sa ”vi klipper mitt hår om vi vinner”, säger Svensson.

Vad är det som gör att Småland plötsligt är så framgångsrika i TV-pucken?



I veckans Framtidens stjärnor-podcast summerar Simon Eld och Martin Jansson sin helg i Kalmar, plockar ut sina ”Dream Teams” – och gästas av en av nyckelpersonerna (?) bakom gulden 2024 och 2025, för att komma fram till ett svar.



– Det här är någonstans ”lilla landslaget”. Vi representerar Småland och har plockat ut de som vi, för året, tror ska vara de bästa hockeyspelarna i Småland. Vi ska gå för det här guldet varje år, och någonstans måste man ta bort allvaret i det, och få lyckan och glädjen i det, berättar materialförvaltaren Anders Svensson om sin roll i det hela.



