Filip Forsberg, Jonathan Dahlén, Victor Eklund. I dagens avsnitt av Framtidens stjärnor-podcast ger Simon Eld och Martin Jansson sina kandidater till det pris som samtliga av dessa fått: Guldgallret – säsongens bästa juniorspelare i HockeyAllsvenskan.

Att Hockeyallsvenskan fortsatt är en miljö där juniorer frodas går inte att säga emot. Men vilka är det egentligen som stått för de bästa säsongerna och bör bli nominerade till Guldgallret 2026?

Med SHL-lån ute ur bilden sedan förra året, pekar hockeysverige.se’s Simon Eld och Martin Jansson ut sin topp tio.

– Helt otroligt imponerad över hur han har tagit sig an den här säsongen. Hittills har han inte haft en enda dipp, vilket är helt makalöst skickligt, säger Jansson.

– Det är ganska solklart att det är han som vinner det, säger Eld.

Dessutom diskuteras förbundets senaste projekt ”exceptionell status” och ”Future Team”.

Förra året var Gustav Sjöqvist (AIK), Anton Frondell (Djurgården) och Victor Eklund, (Djurgården) de tre finalisterna till Guldgallret. Eklund tog hem priset och kunde därmed dela ut 100 000 kronor till Djurgårdens ungdomsverksamhet.

