Svenska mästarna Brynäs IF presenterar sitt första nyförvärv inför nästa SDHL-säsong. Wilma Sundin ansluter från MoDo Hockey på ett tvåårskontrakt, meddelar klubben.

Forwarden Wilma Sundin, 22, ansluter från MoDo Hockey och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två säsonger.

Sportchefen Erika Grahm har följt Sundin under en längre tid och är tydlig med vad hon ser i nyförvärvet.

– Det är en energifull spelare som alltid tävlar och får saker att hända på isen. Jag tror att hon kommer bli en riktigt bra injektion i det här laget, säger Grahm i ett uttalande på Brynäs webbsida.

Sundin, som är född i Sundsvall, hade spelat för MoDo sedan hon påbörjade hockeygymnasiet i Örnsköldsvik. Där etablerade hon sig snabbt i A-laget och har totalt noterats för 84 poäng på 219 matcher i SDHL.

Wilma Sundin missade OS på grund av skada

Flytten till Brynäs blir hennes första klubbbyte på seniornivå.

– Det känns riktigt bra att komma hit. Jag känner att det är dags att testa något nytt och Brynäs var väldigt lockande med tanke på hur de arbetar med damverksamheten, säger Sundin.

Den gångna säsongen blev dock tuff. En allvarlig knäskada under hösten satte stopp för fortsatt spel och höll henne borta från resten av säsongen. Hon begränsades till 15 matcher i SDHL med ett facit på elva poäng (3+8). Skadan innebar även att hon missade OS, där hon varit aktuell för spel efter flera säsonger i landslaget.

Totalt har Sundin gjort 45 landskamper och deltagit i två VM-turneringar.

Nu följer hon sin rehabiliteringsplan och siktar på att vara tillbaka i full form till säsongsstarten.

– Det har varit en tuff säsong, framför allt mentalt. Men jag känner att jag är på god väg tillbaka, säger hon.

