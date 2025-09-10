Bekräftat: Rögle tappar storlöftet
Följ HockeySverige på
Google news
Han tippas kunna gå i första rundan av NHL-draften. Nu står det klart att Vladimir Dravecky lämnar Rögle kommande säsong.
Vladimir Dravecky kom till Rögle inför den förra säsongen och började spela i klubbens juniorlag. Under säsongen blev det tre SHL-matcher där han också imponerade. Till den kommande säsongen var tanken att han skulle stå på gränsen till A-laget och vara en ledande back i J20-laget.
Så blir det däremot inte.
Det står nu klart att tjecken lämnar Ängelholm för att spela i Brantford Bulldogs i OHL den kommande säsongen. 17-åringen, som är en sen 07:a, var inte tillgänglig i årets draft, men tippas till våren kunna gå i en första runda. Han rankades bland annat 32:a av Steven Ellis på The Daily FaceOff.
I augusti var Vladimir Dravecky också med och spelade med det tjeckiska U20-landslaget. Då blev det fem assist på sju matcher och han är en kandidat att ta en plats i landets JVM-lag.
För Rögle blir nu en tunn backsida än tunnare.
Source: Vladimír Dravecký @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: