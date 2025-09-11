Ville Pokka har hittat en ny klubbadress inför årets säsong.

Den tidigare Färjestadsbacken skriver på för tyska EHC Red Bull München.

Ville Pokka är klar för en ny klubb inför årets säsong. Foto: Bildbyrån

Efter att ha lämnat KHL 2022 har den finske backen Ville Pokka studsat runt en hel del inom Europa. Han skrev först på för Färjestad BK dit han värvades som en tilltänkt stjärnback. Men Pokka blev inte riktigt den där toppbacken i SHL som FBK hade hoppats på. Även om han gjorde 22 poäng på 49 grundseriematcher fick Pokka inte vara kvar i Karlstad och i stället värvades han till Schweiz.

Pokka skrev först på för EHC Biel-Bienne i Schweiz men hade en tuff start på säsongen 2023/24 och han bytte sedan klubb till SC Bern. Det blev bara 0+10 på 34 matcher för Pokka i den schweiziska ligan. Förra året valde Ville Pokka därmed att vända hem till Finland och där skrev han på för anrika Kärpät. Men inte heller hemma i Liiga fick Pokka fart på grejerna. På 23 matcher noterades Pokka endast för sex poäng och han erbjöds sedan inte heller något nytt kontrakt av den finska klubben.

Den 31-årige försvararen har sedan varit klubblös under hela lågsäsongen. Men nu har en lösning uppenbarat sig för finländaren.

Ville Pokka klar för EHC Red Bull München

Under torsdagen presenterar EHC Red Bull München att de har gjort klart med Pokka inför årets säsong.

– Ville kommer inte bara att bidra med sin rutin utan har också visat genom sin karriär att han är en spelare som kan vinna titlar. Han imponerar med spelintelligens, ledarskapsegenskaper och ett starkt defensivt spel på isen. Ville kommer att få en viktig roll i vårt försvar och ger mer stabilitet till hela laget, säger klubbens sportchef Christian Winkler.

I München blir Pokka lagkamrat med flera Sverigebekantingar. I klubben finns redan den förre Röglespelaren Brady Ferguson, tidigare Växjöspelaren Tobias Rieder samt forwarden Chris DeSousa med ett förflutet i Rögle och Luleå.

– Jag blev väldigt glad när Red Bull München kontaktade mig. Det är en av de mest framgångsrika klubbarna i Tyskland och har även en helt ny arena. Jag ser fram emot att spela framför fansen och att ansluta till laget och jag vill komma in i det hela så fort det bara går för att hjälpa laget. Jag känner redan Chris DeSousa från vår tid tillsammans i Rockford vilket kommer att underlätta för mig, säger finländaren på klubbens hemsida.

Ville Pokka har flera titlar i sitt prisskåp. Han vann FM-guld med Kärpät 2014 och blev Gagarin Cup-mästare med Avangard Omsk 2021. Med Finland har han vunnit JVM-guld 2014 samt var med och vann både OS-guld och VM-guld 2022.

Source: Ville Pokka @ Elite Prospects