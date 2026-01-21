Efter spruckna övergången – här är profilens nya klubb

Sebastian Wännströms flytt till Troja-Ljungby blev aldrig av.

Nu uppger Aftonbladet att veteranen i stället ser ut att flytta utomlands igen.

Sebastian Wännström ser ut att flytta utomlands igen. Foto: Bildbyrån

Efter att ha spelat utomlands de senaste fem säsongerna vände 34-årige Sebastian Wännström hem till Sverige igen till årets säsong. Han skrev först på ett korttidsavtal med Malmö Redhawks i SHL men släpptes efter bara tre matcher. Senare flyttade Wännström i stället till Björklöven där han också tecknade ett korttidskontrakt. Det blev sex matcher med de allsvenska serieledarna innan forwarden släpptes och fick söka efter en ny klubbadress.

Förra veckan uppgavs Wännström vara överens med Troja-Ljungby om en flytt till Småland. Men i lördags kom Expressens Johan Svensson med uppgifter om att flytten till Troja inte blir av på grund av att Sebastian Wännström inte har fått ihop familjesituationen i samband med den planerade övergången.

Nu ser däremot Wännström ut att ha hittat en ny klubb sedan Troja-flytten inte blivit av.

Sebastian Wännström flyttar till Schweiz

Aftonbladet uppger under onsdagen att Sebastian Wännström är klar för en ny flytt till utlandet. Enligt tidningen ska 34-åringen ha gjort klart med en flytt till La Chaux-de-Fonds som spelar i den schweiziska andraligan. Där skulle han i sådana fall bli lagkamrat med svenskarna Viktor Östlund och David Lindquist. La Chaux-de-Fonds ligger just nu tvåa i Swiss League och slåss om avancemang till toppligan National League.

Sebastian Wännström är född och uppvuxen i Gävle där han tidigt kom upp i Brynäs och vann SM-guld med 2012. Han har även spelat SHL-hockey för Rögle, HV71, Leksand och Malmö. Totalt har han noterats för 104 poäng på 311 matcher i SHL. Innan årets säsong tillbringade Wännström flera år utomlands, där han bland annat vann skytteligan i Liiga säsongen 2020/21. Detta blir forwardens andra sejour i Schweiz eftersom att han spelade 19 matcher för HC Ajoie under säsongen 2021/22.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects