Tidigare U20-poängkungen flyttar – till prestigeskola
Erik Påhlsson, 22, gör en ny flytt inom USA.
Den poängstarke forwarden gör sig redo för en ny säsong – och flyttar nu till prestigeuniversitetet Penn State.
Erik Påhlsson är en poängspelare av rang. Den i Rögle-fostrade forwarden skrev historia i USHL med poängrekord för en svensk på en säsong i spel för Dubuque Fighting Saints, med 72 poäng på 57 matcher som facit.
En liga där Rögle-stjärnan Fredrik Olofsson också spelat.
Går i svenskens fotspår
Han har också vunnit poängligan i U20 Nationell för HV71, efter att ha lämnat Rögle för Jönköping som 17-åring.
De senaste tre säsongerna har han spenderat i USA och nu står det klart att han gör ett ytterligare klubbyte. University of Minnesota byts mot Penn State. LHC-centern Ludvig Larsson är en av svenskarna som spelat för Penn State tidigare.
Därmed flyttar han till Pennsylvania och ett prestigefyllt universitet som fostrat storspelare i många sporter.
