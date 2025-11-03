Radek Muzik har hittat en ny klubb efter tiden i Nybro Vikings.

Forwarden flyttar hem till Tjeckien och skriver på för Berani Zlin.

Radek Muzik lämnar Sverige och flyttar hem till Tjeckien igen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Förra säsongen återvände Radek Muzik till Sverige genom att skriva på för Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan. 24-årige Muzik noterades för 4+1 på 46 matcher med Nybro och efter säsongen stod det klart att forwarden inte blev kvar i klubben.

Sedan dess har tjecken gått klubblös på marknaden. Fram till nu. Radek Muzik har hittat sin nya klubbadress. Han vänder hem till Tjeckien och skriver på ett korttidsavtal med Berani Zlin i andraligan. Muziks avtal med Zlin sträcker sig fram till första december.

– Jag känner Radek Mužík från juniorlandslagen. Han har erfarenhet i de högsta ligorna i Sverige, Finland och Tjeckien. Han är en ytterforward i ideal ålder med stor motivation att lyckas, säger sportchefen Jan Srdínko på klubbens hemsida.

Radek Muzik blev en publikfavorit i Luleå

Radek Muzik flyttade till Sverige först 2018 när han valde spel i Luleås juniorverksamhet. Powerforwarden avancerade i Luleås organisation och fick göra SHL-debut under sin andra säsong i Norrbotten, 2019/20. De kommande åren tog Muzik sedan en ordinarie plats i Luleås A-lag och blev även en publikfavorit i Delfinen för sin oömma spelstil. Forwarden var bland annat med när Luleå gick till SM-final 2022.

Men efter att ha fått begränsat med istid i Luleå säsongen 2022/23 lämnade Muzik klubben. I stället gick han till SHL-konkurrenten Örebro där han avslutade säsongen. 2023 lämnade han sedan svensk ishockey och spelade i finska Tappara samt tjeckiska Sparta Prag och HC Plzeň innan flytten till Nybro förra säsongen. I sin karriär har Radek Muzik spelat 133 SHL-matcher för Luleå och Örebro samt gjort 46 matcher i HockeyAllsvenskan med Vita Hästen och Nybro. Han var lagkapten för Tjeckien vid U18-VM 2019 och spelade även JVM 2021.

