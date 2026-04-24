En flytt från Nordamerika till Sverige ser inte ut att bli aktuell för Olle Lycksell.

Istället verkar det bli en fortsättning i Schweiz för 26-åringen, det uppger Sportbladet.

Olle Lycksell ser ut att flytta till Schweiz

Foto: Bildbyrån

Olle Lycksell sitter på ett utgående kontrakt med Ottawa Senators. Samtidigt har det spekulerats att 26-åringen kommer att återvända till europeiskt spel, vilket hade setts som en drömvärvning för många SHL-klubbar.

Tidigare har Lycksell spelar i IK Oskarshamn, Linköping, Färjestad och Växjö. Men en återkomst i någon av de klubbarna blir det inte, han utesluter SHL helt och hållet.

Enligt Sportbladet har Lycksell bestämt sig för att flytta till Schweiz och bli en del av storklubben Lugano.

Om uppgifterna stämmer kommer forwarden att spela under den svenska tränarduon bestående av huvudtränaren Tomas Mitell som assisteras av Stefan Hedlund.

Under säsongen 2025/2026 har svensken gjort sju NHL matcher med Ottawa Senators där han noterats för två poäng (1+1). Forwarden har också gjort 44 matcher i farmarlaget Belleville Senators där han på 44 AHL-matcher gjort 30 poäng (13+17).

