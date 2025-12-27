Uppgifter: Femfaldiga mästaren gör comeback

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Han har inte spelat på hela säsongen. Nu är Martin Lundberg på väg mot en comeback i Skellefteå, rapporterar Expressen.

Martin Lundberg är på väg mot en comeback i Skellefteå.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Martin Lundberg är en av de mest framgångsrika svenska spelarna sett till det senaste decenniet. Med fem SM-guld, två med Skellefteå och tre med Växjö, är det en kille som vet hur man vinner. Efter en riktigt skadedrabbad säsong förra året, där det bara blev elva matcher, har det inte blivit något spel här under hösten.

Karriären ser däremot inte ut att vara över riktigt än.

För nu kommer det ut uppgifter om en återkomst till hockeyn. Det ska enligt Expressen vara Skellefteå som värvar 35-åringen. Det för att stärka upp numerären inför våren. Nu försvann inte Valter Lindberg på junior-VM men däremot kommer både Oliver Okuliar och Mikkel Aagaard spela OS i februari.

Martin Lundberg har Skellefteå som moderklubb och gjorde debut i A-laget 2007. Han spelade sedan i klubben fram till 2016, då det blev en flytt till AHL efter att ha fått göra ett VM med Sverige. Det följdes sedan av åtta säsonger i Växjö innan det nu alltså verkar vara dags att återigen flytta till Västerbotten.

Source: Martin Lundberg @ Elite Prospects