Djurgården värvar Samuel Solem, uppger Expressen. Den norska forwarden har under säsongen varit en nyckelspelare för Östersund i Hockeyallsvenskan.

Samuel Solem värvas av Djurgården inför sluttampen av säsongen.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Samuel Solem skrev på för Östersund inför den här säsongen. Efter att ha blivit fostrad i Brynäs lämnade forwarden Sverige 2021 för spel hemma i Norge. Det blev då fyra säsonger i Storhamar med två norska mästerskapstitlar som resultat. Väl tillbaka i Sverige har 26-åringen också imponerat.

I Hockeyallsvenskan har han den här säsongen gjort 20 poäng på 42 matcher för Östersund. Det samtidigt som han har spelat en hel del och fått ett stort förtroende.

Djurgården värvar Samuel Solem, enligt uppgifter

Nu ser det också ut som att han får chansen i SHL. Enligt Expressen köper Djurgården loss norrmannen som då ansluter till stockholmarna för resten av säsongen.

Det innebär i sådana fall att Djurgården bygger vidare på sitt norska spår. Samuel Solem blir nämligen den tredje norrmannen i truppen sedan Håvard Salsten och Mathias Emilio Pettersen redan återfinns i truppen. I Storhamar spelade han också med Patrick Thoresen under ett par säsonger.

Östersund ligger just nu tia i den allsvenska tabellen. De har tre poäng ner till Almtuna som ligger nedanför play in-strecket. Djurgården ligger åtta i SHL och jagar topp sex och en plats i kvartsfinalerna.

Source: Samuel Solem @ Elite Prospects