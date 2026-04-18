Skyttekungen skriver på för Kalmar: ”Enkelt beslut”

Ingen Troja/Ljungby-spelare gjorde fler mål än Allan McShane under 2025/26. Nu är kanadensaren presenterad av Kalmar.

Allan McShane är nu en Kalmar-spelare. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Troja/Ljungby förlorade kvalet mot Västerås och trillade ur Hockeyallsvenskan. Men lagets skyttekung, Allan McShane, blir kvar i andraligan.

Under lördagen presenteras den 26-årige centern av Kalmar. Det på ett ettårskontrakt skrivet över 2026/27.

– I Allan får vi en ansvarsfull center som samtidigt kommer att leverera en del poäng. Trots relativt ung ålder har han varit i Europa i flera år, varav två av dessa i Hockeyallsvenskan vilket vi ser som en fördel, säger sportchefen Daniel Stolt på lagets sajt.

McShane om Kalmar: ”Ett enkelt beslut”

McShane flyttade till Sverige redan 2021, då för spel i Tingsryd, men försvann sedan vidare till Italien. Han återvände till Hockeyallsvenskan efter fin utdelning i Schweiz, men kunde inte rädda kvar Troja/Ljungby. Poängtotalen landade på 29 (14+15), samt ytterligare tre (1+2) i kvalet.

– Jag blev verkligen imponerad av Kalmar som organisation, både på och utanför isen, så för mig var det ett enkelt beslut att skriva på. Det är spännande att se den positiva riktning klubben rör sig i och ambitionen att vinna. Jag hoppas kunna bidra med mycket skicklighet, erfarenhet och ett ansvarsfullt spel till laget. Jag ser fram emot att få träffa alla fans och kan knappt bärga mig tills vi drar igång i höst, säger McShane själv.

Kalmar har ännu inte presenterat vem som tar över tränarjobbet efter Viktor Tuurala.

Source: Allan McShane @ Elite Prospects