Uppgifter: De är namnen på Kalmars lista

”Det finns ett par namn vi kikar på”, menar Kalmar HC:s Daniel Stolt. Nu uppger Expressen att Mattias Karlin och Hampus Sylvegård finns på tränarlistan.

Mattias Karlin finns på Kalmar-listan över potentiella Tuurala-ersättare. Foto: Bildbyrån (montage).

Med Viktor Tuurala presenterad av AIK har Kalmars jakt på en ny tränare hamnat i fokus. Sportchefen Daniel Stolt har dock inte bråttom, vilket han berättade i en intervju under onsdagsmorgonen.

– Det viktigaste är att det blir rätt. Vi har inte satt något tidsperspektiv på det och kommer dra i gång försäsongen med spelarna som har avtal, sade han då till Barometern och hintade att ”ett par namn” ligger längre fram.

– Vi håller med det just nu. Det får vara en process som tar den tid det tar. Vi har lite intervjuer på telefon och träffar inbokade. Det finns ett par namn som vi kikar på och anser kan vara aktuella kring den rollen, men det är ett stort jobb som ska göras.

Nu, under eftermiddagen, har vi kanske fått svar på vilka dessa två namn är.

Mattias Karlin finns på listan i Kalmar

Expressen uppger nämligen att både Mattias Karlin och Hampus Sylvegård finns på listan över möjliga ersättare till Viktor Tuurala. Den förstnämnde, sparkad av MoDo under säsongen, har tidigare jobbat tillsammans med Daniel Stolt, då i Västervik. Samtidigt verkar dock MoDo hålla dörren på glänt för en återkomst.

– Säg så här, bra tränare är alltid aktuella, säger sportchefen Henrik Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

När det gäller Sylvegård skulle flytten ske efter att 29-åringen klivit upp som huvudtränaren i Nybro till 2025/26, men sedan fått sparken. Då med hänvisning till ”missnöje på ett antal punkter, bland annat ledarskapet.”

