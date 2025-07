Nya klubbvalet – efter uppmärksammade uppbrottet

Under uppmärksammade former lämnade han IK Oskarshamn under gångna säsongen.

Nu har Tomas Rydén gjort klart med en flytt till danska Rødovre Mighty Bulls inför 2025/26.

– Han kan bli den solida ryggrad vi behöver, säger klubbens tränare Ville Hämäläinen.

Tomas Rydén i IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

”En jävla julklapp.”



Så beskrev Tomas Rydén det besked han i julas fick om att IK Oskarshamn valt att bryta samarbetet i förtid. Målvakten, som nästintill räddad kvar klubben i SHL, flyttade sedan vidare till Tjeckien för att avsluta säsongen, men blev fortsatt uppmärksammad i Sverige. I intervjun med Barometern hade 31-åringen nämligen öppnat upp om sitt psykiska mående – och hur IKO inte gav någon stöttning.



– Jag var väldigt tydlig till mina tränare och min chef (Oscar Alsenfelt) i slutet av september eller i början av oktober att jag inte mådde bra. Det sa jag rakt ut, att jag behövde hjälp och stöttning att ta mig ur det mentala spelet. Jag har inte fått någon respons på det – alls. Jag har krigat som fan med mig själv, kämpat varje dag för att det ska lossna, sade han då.



Nu har den Färjestad-fostrade burväktaren fått flytta på sig igen.

Klar för danska klubben: ”Super-redo”

Under fredagen presenterades Tomas Rydén som nyförvärv i danska Rødovre Mighty Bulls.



– Jag är verkligen spänd på att komma till Rødovre och komma igång med säsongen. Jag har haft några riktigt bra samtal med Olaf och Ville om hur de ser på mig som målvakt och vilka mål vi har för den här säsongen. Jag kände starkt att det var något jag gärna ville vara en del av och bidra till. Jag är super-redo för säsongen och jag hoppas att se er i arenan i höst, säger målvakten på klubbens sociala medier.



Den tidigare Vimmerby-, Tingsryd- och Oskarshamnsmålvakten fortsätter därmed sitt första utlandsäventyr i karriären. Den här gången lite närmare hem.



– Tomas är en erfaren målvakt och en bra karaktär. Han kan bli den solida ryggrad vi behöver och ge det lugn som kan lyfta vårt spel. Han har spelat i många europeiska ligor och vet hur man vinner matcher. Vi är väldigt glada över att få in honom i truppen, säger Rødovres huvudtränare Ville Hämäläinen i ett uttalande.

Source: Tomas Rydén @ Elite Prospects