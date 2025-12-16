Förre SHL-forwarden gjorde comeback – blev hjälte direkt

Shane Harper, 36, avslutade hockeykarriären 2024.

Men i helgen gjorde den förre SHL-spelaren comeback – och blev målskytt direkt.

Shane Harper återupptog hockeykarriären. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Den tidigare SHL-spelaren Shane Harper valde att lägga skridskorna på hyllan efter säsongen 2023/24.

Men ett och ett halvt år senare har han sedan skrivit på för Adirondack Thunder i ECHL igen. Förra veckan blev han klar för en återkomst till klubben där han var lagkapten 2022/23 och som han har tillbringat flera säsonger i. Han var sedan med och spelade i helgens dubbelmöte mot Wheeling Nailers i ECHL, farmarligans farmarliga.

I den andra matchen, i söndags, klev 36-åringen fram i slutet av den tredje perioden. Vid ställningen 1-1 kom han i ett friläge och satte 2-1 till Adirondack Thunder efter en fin dragning. Adirondack vann sedan matchen med 3-1 och Harpers fullträff blev det matchvinnande målet. Efteråt utsågs han också till matchens lirare.

Shane Harper spelade för Örebro och Brynäs i SHL

Shane Harper gick odraftad men tog sig ändå upp till proffshockeyn i Nordamerika och spelade i 400 AHL-matcher. Säsongen 2016/17 kom han sedan upp och fick spela 14 NHL-matcher för Florida Panthers där han noterades för tre poäng (2+1). 2017 lämnade Harper sedan och flyttade till Europa. Efter en säsong i KHL med Lada Togliatti gick flyttlasset sedan till Sverige 2018.

Till säsongen 2018/19 skrev Shane Harper på ett tvåårskontrakt med Örebro. Han var sedan av Örebros bästa offensiva spelare två säsonger i rad. Först gjorde han 28 poäng på 52 matcher och följde sedan upp det med 15 mål och 29 poäng på 50 matcher säsongen 2019/20. Därefter lämnade Harper Örebro och flyttade till SHL-konkurrenten Brynäs. Där var amerikanen dock inte lika framgångsrik. Det blev 13 poäng på 26 matcher i grundserien och Harper noterades sedan för 0+2 på fem matcher när Brynäs vann kvalet mot HV71 2021. Efter säsongen lämnade Harper svensk ishockey för spel i ECHL med Adirondack Thunder.

Även om Shane Harper nu återigen har skrivit på för Adirondack Thunder är det i nuläget oklart om han kommer att spela där hela säsongen, eller om han nöjer sig med helgens inhopp.

