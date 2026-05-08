Tvillingarna lämnar Brynäs – för Mora

Theo och Hugo Östberg fortsätter sina karriärer i Mora. 19-åringarna lämnar Brynäs för att istället försöka slå sig in i Hockeyallsvenskan.

— Man kände väl lite att det är en bit upp till A-laget och då väljer vi att gå en annan väg, säger bröderna till Gefle-Dagblad.

Theo och Hugo Östberg går till Mora nästa säsong.

Foto: Bildbyrån.

Under sina juniorår i Brynäs har Theo och Hugo Östberg tillhört toppen av klubbens 07-kull. De var nyckelspelare när Brynäs vann U16 SM och har sedan dess gått och blivit starkt producerande i U20 Nationell. Båda har också fått känna på landslagsspel samtidigt som Theo förra säsongen fick vara med en match i SHL.

Till nästa säsong står det nu klart att tvillingarna lämnar klubben. Nästa säsong blir det spel i Mora, rapporterar Gefle-Dagblad.

— Vi har skrivit juniorkontrakt med Mora. Men gör man det bra finns säkert goda chanser att spela hockeyallsvenskan. Det är väl lite så vi resonerar, säger duon till tidningen.

Mora satsar som vanligt ungt inför den kommande säsongen. De båda har spelat tillsammans i princip hela livet och är en stark duo ute på isen. Under den gångna säsongen kombinerade de för 97 poäng på 36 matcher i U20 Nationell. Nu kommer de att få chansen att slå sig in i Hockeyallsvenskan kommande säsong. Theo går som center samtidigt som Hugo är en ytterforward.

Source: Theo Östberg @ Elite Prospects

Source: Hugo Östberg @ Elite Prospects