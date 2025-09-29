Theo Hårdstam fick inte fortsätta i AIK efter den gångna säsongen. Forwarden har länge varit utan klubb, men nu står det klart att 21-åringen får sin fortsättning i Vallentuna Hockey.

– Det känns bra att vara hemma igen, säger Hårdstam till klubbens instagram.

Theo Hårdstam. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån.

Theo Hårdstam återvänder till sin moderklubb Vallentuna i Hockeyettan. 21-åringen har spelat i AIK sedan 2018 och har fått göra 85 matcher i Hockeyallsvenskan med klubben. Under fjolårssäsongen spelade han hela säsongen med seniorlaget, då noterades han för 11 poäng (4+7) på 52 matcher.

Nu tar Hårdstam klivet ner till Hockeyettan för att få en omstart i karriären.

– Jag är väldigt att Theo väljer att komma hem till Vallentuna och hämta lite fart i karriären, han kommer passa perfekt in i vår nya kultur och vårt spelsystem, säger huvudtränare Kjell-Ivar Lundholm.

Under fjolårssäsongen gick Vallentuna Hockey tungt och klubben hamnade utanför slutspel. Theo Hårdstam blir en viktig del i detta års lagbygga, med sin rutin från Hockeyallsvenskan.

– Det känns bra att vara hemma igen och det ska bli kul att få spela matcher med en rolig grupp människor, säger Hårdstam.

