Nyckelbacken lämnar Malmö − här är nya klubben

Malmö tappar ytterligare en finsk back.

Teemu Kivihalme lämnar SHL-klubben − och är klar för Liiga-finalisten SaiPa.

Teemu Kivihalme lämnar Malmö Redhawks.

FOTO: Jens Carlsson/Bildbyrån

Malmö Redhawks förlorade stjärnbacken Lassi Thomson till NHL men fick oväntat behålla sitt förstaval Robin Salo. Under midsommaraftonen kommer det nu ett besked om lagets tredje finska back från i fjol, Teemu Kivihalme.

Kivihalme har aldrig officiellt blivit avtackad av Malmö utan klubben har hållit dörren öppen för 30-åringen. Samtidigt har finsk-amerikanen också lockat intresse från andra SHL-klubbar. Men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Sverige för försvararen. Han presenteras i stället av SaiPa i Finland.

– Jag är mycket nöjd med det här avtalet. Teemu bidrar med erfarenhet, pålitlig prestation och utmärkta skridskoåkning till vårt lag. Han är en mångsidig tvåvägsback som kan hjälpa oss i båda ändar av isen, säger sportchef Harri Aho.

Teemu Kivihalme har varit en nyckelback i Malmö

Teemu Kivihalme är född i USA men har representerat Finland internationellt. Han draftades av Nashville Predators 2013 i femte rundan men kom aldrig att spela inom NHL-klubbens organisation. Efter att ha spelat tre år i collegeligan NCAA flyttade han ’hem’ till Finland för första gången och spelade två säsonger i Kärpät där han blev Liiga-mästare 2018. Från 2019 spelade han sedan tre säsonger i AHL för Toronto Marlies innan han återvände till Finland och skrev på för TPS 2022.

Efter att ha imponerat i TPS Åbo värvades Kivihalme till Malmö i SHL 2023. Han fick direkt en nyckelroll för Redhawks och var en av lagets främsta spelare, även om han var skadedrabbad under sina två år i föreningen. Under sin första säsong snittade han 19:09 minuters istid, tredje mest bland lagets backar, och noterades för tolv poäng på 29 matcher. Den gångna säsongen ökade han till 19:45 minuter per match, återigen tredje mest i laget, samt stod för 14 poäng på 43 matcher.

Nästa säsong väntar alltså spel i Finland igen för backen som har skrivit på för SaiPa som skrällde rejält förra säsongen och gick hela vägen till FM-final.