Lämnade Leksand – klar för mästarna

Martin Jansson
Skellefteå värvar Andro Kaderli. De regerande mästarna har gjort klart med det schweiziska löftet som senaste säsongen kom fram i Leksand.

Andro Kaderli skadar sig under match två i kvalet till SHL mellan HV71 och Leksand den 20 mars 2026 i Jönköping.
Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

De ekonomiska problemen i Leksand gav Andro Kaderli chansen att slå sig in i A-laget. Forwarden fick en stor roll under sin första seniorsäsong och stod för 13 poäng på 49 matcher i SHL. Klubben åkte som bekant ur högsta ligan efter 0-4 i matcher mot HV71 i kvalspelet. 20-åringen valde då att flytta vidare och inte följa med klubben ner i Hockeyallsvenskan.

Nu står det klart var han hamnar härnäst.

Det blir spel i regerande mästarna Skellefteå kommande säsong. De tackade under dagen av både Lars Bryggman och Martin Lundberg, och har nu alltså gjort klart med ett nyförvärv.

– Andro är en ung och spännande kille och som spelare känns helt rätt för oss. Han har haft en fin utveckling det senaste året och vi tror på fortsatt utveckling i vår miljö, säger Erik Forssell, sportchef.

Andro Kaderli har gjort tre säsonger i Leksand sedan han anslöt från SCL Tigers juniorlag. Där han efter drygt en och en halv säsong i juniorlaget fick chansen i SHL. Under den gångna säsongen blev han populär i Tegera Arena med sin uppoffrande spelstil.

Nu återstår det att se om schweizaren lyckas slå sig in i Sveriges bästa lag.

— Träningsmöjligheterna vet jag är riktigt bra här, och möjligheten att utvecklas som spelare i föreningen känns väldigt spännande. Jag har hört mycket gott om Skellefteå AIK, så det var egentligen ett ganska enkelt val.

