Klart: Poängstark forward till SSK

Södertälje gör en profilvärvning. Linus Skager ansluter till kringelstaden.

Linus Skager lyckades inte hålla kvar Troja/Ljungby i Hockeyallsvenskan. Men kvar i serien blir han. Den poängstarke forwarden är klar för spel i Södertälje.

— Linus är en irrationell forward som gillar att utmana. Bra på att sätta upp sina medspelare och skapar mycket på egen hand. Linus har imponerat på mig de senaste två säsongerna och det känns riktigt roligt att få se honom i SSK-tröjan nästa säsong.

Innan sin sejour i Troja hade Skager två lyckade säsonger i Kalmar där han gjorde 35 poäng på 66 matcher under två säsonger. Han är även ett förflutet i Modos organisation som junior.

