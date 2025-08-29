Sebastian Fakt kommer inte att spela i Visby/Roma efter att ha provspelat i klubben.

I stället flyttar han utomlands och är klar för en tryout hos Odense Bulldogs i Danmark.

Sebastian Fakt testar lyckan i Danmark. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Förra veckan meddelade Hockeyettan-klubben Visby/Roma att Sebastian Fakt anslöt på ett provspel. Visby/Roma, som tippas vara en av de kandidaterna att gå upp till HockeyAllsvenskan, hoppades att få behålla den rutinerade centern över hela säsongen.

Men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning på Gotland för 30-åringen. Sebastian Fakt är i stället klar för en tryout hos den danska klubben Odense Bulldogs. Hans kontrakt med Odense gäller fram till åttonde september.

– Under försäsongen har vi varit tvungna att använda yttrar för att fylla ut på centersidan. Därför har vi nu valt ett ge Sebastian Fakt en tryout. Han är en tvåvägsspelare som är stark på tekningar och har viktiga egenskaper i boxplay. Nu får vi chansen att bedöma om han passar in hos oss. Vi uppskattar verkligen att Sebastian snabbt gick med på det så att vi kan dra nytta av hans kvalitéer i de kommande CHL-matcherna, säger Odense Bulldogs VD Ole Nielsen i ett uttalande på klubbens hemsida.

Sebastian Fakt blir lagkamrat med svenskarna i Odense

Under tiden som Fakt spelar i Odense Bulldogs ska de danska mästarna fyra CHL-matcher. De ställs då mot tjeckiska Mountfield och Kometa Brno samt schweiziska ZSC Lions och österrikiska Klagenfurt. Han blir då den femte svensken i klubben då Niklas Lundström, Kevin Karlsson, Arvid Bergström och Joakim Thelin redan återfinns i Odense Bulldogs.

Sebastian Fakt har tillbringat de senaste sex säsongerna i HockeyAllsvenskan. Där har han spelat för Almtuna, Karlskoga och Östersund utan att missa en enda match på sex år. Han har då noterats för 122 poäng på 312 allsvenska matcher.

Source: Sebastian Fakt @ Elite Prospects