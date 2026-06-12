Kan tappa stjärnan innan deadline: "Finns intresse"

Arvid Holm har intresse från NHL innan deadline.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

15 juni.

Då är det deadline för kontrakterade SHL-spelare att lämna för spel i NHL.

En av spelarna som kan vara aktuella för att få ett avtal i Nordamerika är Rögles stjärnmålvakt Arvid Holm. Han var i samma situation i fjol, där NHL-lag uppgavs visa intresse för burväktaren. I slutändan skrev han dock inget NHL-kontrakt utan blev kvar i Rögle den gångna säsongen.

Nu är det dock återigen osäkert vad som händer för målvakten.

– Jag skulle säga att status är som förra året: jag trivs väldigt bra, men samtidigt har jag ett mål som är på andra sidan Atlanten också. Det blir spännande att se vad som händer innan söndag, säger Arvid Holm till Helsingborgs Dagblad.

Arvid Holm om NHL-intresset: "Fick lite rapporter"

Förra året ska Arvid Holm ha varit nära en övergång till Detroit Red Wings innan det rann ut i sanden. Nu menar målvakten återigen att det finns intresse från världens bästa hockeyliga.

– Precis som förra året vill jag inte gå in för mycket på detaljer. Jag har ju agenter som gör mycket av detta, de hör av sig och berättar hur läget är. Det finns intressenter, så är det väl… jag pratade med dem för ett tag sedan och fick lite rapporter. Det finns lite intresse – absolut.

Arvid Holm var en jätte för Rögle under SM-slutspelet när laget gick till SM-final. Förra året vann han Honken Trophy som SHL:s bästa svenska målvakt sedan han haft 92,5 i räddningsprocent och 1,90 GAA på 35 matcher. Den gångna säsongen gick han dock ner till 89,2 i räddningsprocent och 2,33 GAA på 33 matcher.

Om Holm blir kvar i Rögle eller inte återstår att se.

– Helt omöjligt att säga. Det är så svart eller vitt med en så pass hård deadline som det är. Det är bara dumt att sitta och spekulera, men där jag är just nu har jag kontrakt med Rögle. Jag har inte skrivit på någonting där borta heller. Så just nu när vi pratar ser jag mig själv som en Röglespelare nästa säsong, säger Arvid Holm till HD.

Arvid Holm har tidigare gjort tre säsonger i Nordamerika mellan 2021 och 2024 där han blev uppkallad av både Winnipeg Jets och Colorado Avalanche men utan att få speltid i NHL.