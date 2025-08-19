Visby/Roma plockar in ett rutinerat namn inför försäsongsturneringen Svenska Spel Trophy.

Sebastian Fakt, med över 300 matcher i HockeyAllsvenskan, ska spela för klubben.

– Han får gärna stanna hela säsongen, säger sportchef André Lundholm till Helagotland.

Sebastian Fakt tränar med Visby/Roma inför den kommande säsongen. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Visby/Roma ser ut att bli att räkna med den kommande HockeyEttan-säsongen. I fjol kom de etta i HockeyEttan Östra och trea i AllEttan Södra för att sedan ta sig hela vägen till semifinal där de förlorade mot Troja-Ljungby, som sedan också gick upp till HockeyAllsvenskan.

Inför den nya säsongen har Gotlandslaget förstärkt ytterligare och pekas ut som en av favoriterna som kommer att slåss om allsvenskt avancemang till våren. Nu kan Visby/Roma också vara på väg att landa ett starkt namn.

30-årige Sebastian Fakt, som närmast kommer från Östersund, tränar med klubben och ska spela för Visby/Roma under den stundande försäsongsturneringen Svenska Spel Trophy.

– Sebastian är en spelare vi har jagat länge, men nu är det sagt att han ska spela med oss i trophyn. Det finns inget längre avtal, säger sportchef André Lundholm till Helagotland.

Sebastian Fakt tränar med Visby/Roma

Sebastian Fakt var en toppspelare i HockeyEttan innan han tog klivet upp till HockeyAllsvenskan 2019. Därefter spelade han sex säsonger för Almtuna, Karlskoga och Östersund utan att missa en enda match. Han gjorde då 122 poäng på 312 allsvenska matcher.

Det vore alltså en prestigevärvning för Visby/Roma om de lyckas landa Fakt – men i nuläget finns ingen överenskommelse om spel när säsongen börjar. Ettan-klubben är dock tydliga med att de vill behålla forwarden.

– Jag har ju varit på honom tidigare och han får gärna stanna här säsongen ut. Men hans prio är spel i utomlands, även om det finns ett intresse för Visby Roma även från hans sida, säger André Lundholm.

Svenska Spel Trophy inleds på Gotland under tisdagskvällen där Visby/Roma kommer att ställas mot SHL-lagen HV71 och Örebro samt BIK Karlskoga från HockeyAllsvenskan.