Svenske poängkungen byter klubb

Emil Molin har öst in poäng i Schweiz efter att han utnyttjat sin klausul i Östersund. Nu byter han klubb igen.

Emil Molin i Östersund 2024. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

– Jag har valt att nyttja en utomlands-klausul i mitt kontrakt. Jag vill tacka spelare, ledare, fans och alla som jobbar runt klubben för tiden som jag och min familj fick i Östersund. Jag vill också önska klubben lycka till i framtiden.

När Emil Molin yttrade dessa ord i maj hade han spelat ett av de två år han initialt skrev med den Hockeyallsvenska klubben. Detta trots den satsning han då var en del av med Linus Videll. Istället väntade spel med EHC Wintherthur i den schweiziska andraligan.

Nu flyttar den 33-årige forwarden på sig igen.

Efter en 2025/26-säsongen med hela 44 poäng (16+28) på 45 matcher, fram till nu, flyttar Molin vidare från Wintherthur. Detta för att istället förstärka La Chaux-de-Fonds. Ett lag som ligger betydligt högre upp i tabellen (fyra) och är på väg mot slutspel. Wintherthur är i sin tur på väg ur serien.

Innan sejouren i Östersund var Emil Molins senaste framträdanden i Sverige i Brynäs 2021/22.

Source: Emil Molin @ Elite Prospects