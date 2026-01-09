Värvar målvakten – som inte spelat i NHL på snart två år

Laurent Brossoit skrev ett kontrakt värt 60 miljoner med Chicago Blackhawks sommaren 2024. Sedan dess har inte spelat en match för klubben. Nu trejdas han till San Jose Sharks.

Laurent Brossoit är klar för San Jose Sharks. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

San Jose Sharks tar ett grepp för att förbättra sin målvaktssida.

På torsdagen värvade Sharks målvakten Laurent Brossoit, tillsammans med backen Nolan Allan och ett val i sjunde rundan av draften 2028, från Chicago Blackhawks. I utbyte ger man upp backarna Ryan Ellis och Jake Furlong, samt ett val i fjärde rundan 2028.

Brossoit, 32, har inte spelat i NHL sedan i april 2024. Då med Winnipeg Jets. Efter att ha skrivit på ett tvåårskontrakt värt 6,6 miljoner dollar – drygt 60 miljoner svenska kronor – med Chicago i juli 2024 genomgick kanadensaren flera knäoperationer. De höll honom borta hela säsongen 2024/25. Under den gångna sommaren genomgick Brossoit dessutom en höftoperation, som hittills har hindrat honom från NHL-spel den här säsongen.

I början av december aktiverade Blackhawks Brossoit från skadelistan och skickade ner honom till AHL-laget Rockford IceHogs. På sex matcher för Rockford noterades han för en räddningsprocent på 90,1 och ett snitt på 3,38 insläppta mål per match. I Chicago har han dock Spencer Knight och Arvid Söderblom framför sig, vilket gjorde ett klubbyte till enda lösningen.

Laurent Brossoit trejdas till San Jose Sharks

Sharks hoppas nu att Brossoit ska hitta tillbaka till den form han hade som Connor Hellebuycks backup i Winnipeg. På 22 starter och 23 matcher för Jets säsongen 2023/24 hade han ett starkt facit med 15 vinster och 92,7 i räddningsprocent samt 2,00 i GAA.

San Jose är i stort behov av en uppgradering på målvaktssidan. Med 3,49 insläppta mål per match den här säsongen rankas laget som 30:e i NHL. Hittills har man förlitat sig på unge Jaroslav Askarov och veteranen Alex Nedeljkovic.

Nolan Allan var Chicagos förstaval i draften 2021 (32:a totalt). Även om han hittills har tillbringat större delen av sin karriär i AHL, stod han för ett mål och sju assist på 43 matcher för Blackhawks förra säsongen.

Ryan Ellis, som kom till Sharks från Philadelphia i Carl Grundström-trejden, har inte spelat sedan säsongen 2021/22 på grund av karriäravslutande skada. Det innebär att Chicago i praktiken bara tar över hans kontrakt, som kan placeras på långtidsskadelistan för att skapa utrymme under lönetaket.

Jake Furlong var San Joses val i femte rundan 2022 och har ännu inte spelat i NHL. På tolv matcher med AHL-laget San Jose Barracuda den här säsongen har han gjort två assist.

Source: Laurent Brossoit @ Elite Prospects